Qualcomm'dan 32 W'lık Işık Hızında Şarj Aletleri Geliyor

Hızlı şarj, daha hızlı şarj derken Qualcomm'un yeni çıkartacağı hızlı şarj sistemi en hızlısı olmaya geliyor.

Qualcomm şu anda da şarj sistemleri piyasasının lideri konumunda. En son geliştirdikleri sistem olan Quick Charge 4+ sayesinde telefonları 18W ile şarj etmek mümkün olmuştu. Aşırı yüklenme nedeniyle bataryanın ısınmaması için çift girişli sisteme geçen firma, akımı bölerek ısınma problemini çözmüştü.

Firmanın yeni planı ise 32W elektrik veren, böylece prize çok daha kısa süre bağlı kalmayı gerektirecek bir şarj aleti geliştirmek. Bu sistemde ikili hale gelmiş olan şarj girişi de üçlü hale gelecek. Kablosuz şarjda ise bu güç 15W'a inecek.

Yine de, bu şarj aletinin piyasanın en hızlısı olacağını iddia etmek zor. En yüksek voltaja sahip olmak her zaman için en hızlı şarjı sağlamak anlamına gelmiyor. Yine de Huawei'nin bazı son teknoloji ürünlerinde 40W hızlı şarj özelliği olduğunu, OPPO Super VOOC şarj alerinin ise 50W gücüyle 3400 mAh bataryayı sadece 35 dakikada doldurduğunu biliyoruz. Meizu'nun da Super mCharge teknolojisi, en azından kağıt üzerinde 55W destekleyecek.