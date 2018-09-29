Qualcomm’un iPhone Patent Davasındaki Talebi Geri Çevrildi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu jürisi Thomas Pender, Qualcomm tarafından yapılan iPhone ithalatının durdurulması talebini reddetti.

Qualcomm ve Apple arasındaki patent davası bitecek gibi gözükmese de, yeni bir gelişme var. Cuma günü, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu jürisi Thomas Pender, iPhone’karın Qualcomm’un patentlerinden birini ihlal ettiğini tespit etse de cihazların ithalatının durdurulmasını reddetti.

Pender’a göre, davada bir engellemenin gerçekleştirilmesine karşılık kamu meşru yararı ağır basmış durumda. Pender’ın verdiği bu kararı diğer jüriler de değerlendirecek. Bloomberg, bu işe yararsa Qualcomm’un bunu Apple’dan tazminat almak için kullanabileceğini söyledi. Reuters’ın haberine göre, Qualcomm’un avukatı Don Rosenberg konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “İthalat yasağını reddederek bu ihlalin devam etmesine izin vermenin mantıklı bir tarafı yok.”

Apple, ürünlerine ithalat yasağı gelmediği için mutluyken; İntel’in genel danışmanı Steve Rodgers, yayınladığı bir blog gönderisinde “Qualcomm, Intel’in inovasyon ve kendilerini bu işe adamış bilim insanları ve mühendislerin büyük emekleri ile geliştirilen ürünlerini halka açık bir biçimde kötülemiştir.” Tabiri caizse bir it dalaşı halini alacak gibi görünen bu davanın önümüzdeki günlerde nelere gebe olduğu teknoloji camiasında büyük bir merak konusu olmuş durumda.