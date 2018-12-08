Qualcomm’un Katlanabilir Telefonlara Desteği Hazır

Akıllı telefon dünyasının yeni trendi olması beklenen katlanabilir telefonlarda Snapdragon 855 kullanılabilecek.

Akıllı telefonlara gelecek en büyük yenilik, 5G bağlantı desteği olacak. Bir diğer önemli trend ise, katlanabilir telefonlar olacak. LG, Samsung gibi önemli üreticiler, bir katlanabilir telefon furyası başlatmak üzere.

Qualcomm’dan yapılan açıklamaya göre şirket, katlanabilir telefonlara destek vermeye hazır. Qualcomm’un yöneticilerinden Keith Kressin, katlanabilir telefonlar için hazır olduklarını ve bir üreticinin Snapdragon 855’i kullanmaya karar vermesinin harika bir şey olacağını söylüyor.

Qualcoom’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 855’in çipleri, katlanabilir telefonlara çok ufak değişikliklerle uyarlanabiliyor. Kressin, çipde değişiklikler yapmak gerektiğini ancak bu değişikliklerin daha çok görüntü işlem birimleri ve görüntü alt sistemleri üzerinde olacağını söylüyor. Yani, bir iki ufak değişiklik ile Snapdragon 855’i katlanabilir telefonlara uygun hale getirmek mümkün.

Samsung’un Infinity Flex Ekranı, kasım ayında gerçekleştirilen geliştirici konferansında duyurulmuştu. Bu teknoloji, 2019 yılında çıkacak olan Galaxy X (Ya da Galaxy F) modelinde yer alabilir.

Samsung’un, katlanabilir telefonunda Snapdragon 855 kullanacağına dair bir bilgi ortaya çıkmış değil. İki şirket arasındaki stratejik ortaklığa ve geçmişteki çalışmalarına bakarsak, Galaxy S10 ve S10 Plus telefonlarda Snapdragon 855’i göreceğiz gibi.

Bir açıklama yapmaktan kaçınan Samsung, katlanabilir telefon hakkında konuşmak için öncelikle donanımın ortaya çıkmasını beklemek istiyor.