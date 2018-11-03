Qualcomm'un Yeni Orta Seviye Çipsetleri Ortaya Çıktı

Qualcomm birkaç hafta önce yeni çipseti 11 nm'lik Snapdragon 675'i tanıttı. Oyuncular düşünülerek tasarlanmış olan bu çipsetten sonra iki yeni model ortaya çıktı. Modellerin resmi olmayan adları SM6150 ve SM7150 olacak.

İki işlemciyi ilk kez bildiren Winfuture.de sitesi, çipsetler hakkındaki bilgilerin Github'da görüldüğünü söylüyor. Her iki SoC da 8 çekirdekli olacakken muhtemelen farklı GPU tasarımlarına ve farklı CPU saat hızlarına sahip olacak. Ancak işlemciler hakkındaki bilgiler bunlarla sınırlı değil.

SM7150

Adından da anlaşılacağı üzere SM7150, iki modelden güçlü olanı. Winfuture.de, modelin test edildiği cihazın arkada 12MP + 13MP'lik çift kamera kurulumuna, önde ise 20MP'lik bir kameraya sahip olduğunu söylüyor. Mevzubahis cihaz aynı zamanda QHD+ ekrana sahip.

Orta seviye cihazların genelde FHD+ ekranla geldiğini düşününce, burada QHD+'ı görmemiz biraz şaşırtıcı. SM7150'nin CPU ya da GPU'su hakkında bilgi ise bulunmamakta.

SM6150

Bu modelin test edildiği cihazda da SM7150'de olduğu gibi çift arka kamera kurulumu mevcut; ön kamera ise 13 megapiksel. Cihazın 6 inçlik FHD+ ekrana sahip olduğu düşünülüyor.

Winfuture, SM6150 üzerinde çalışan kişilerin LinkedIn profillerinin çipseti ortaya çıkardığını, işlemcinin aynı Snapdragon 675 gibi 11 nanometrelik bir tasarıma sahip olacağını belirtiyor. Snapdragon 675'in Samsung tarafından üretildiği düşünülünce SM6150'nin de Samsung tarafından üretilmesi çok şaşırtıcı olmaz.

İki çipsetin de gelecek yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.