Qualcomm’un Yeni Snapdragon’unun İsmi 8150 Olmayacak

Birçok söylenti Qualcomm’un yeni çipsetinin ismini 8150 olarak belirlemiş olsa da bu durum gerçeği yansıtmıyor olabilir.

Qualcomm, önümüzdeki hafta 5G telefonlarda kullanılacak yeni bir çipset çıkaracak ancak adı Snapdragon 8150 değil.

Qualcomm’un yeni çipsetinin tüm ayrıntıları, bu sene 4-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan şirketin yıllık olarak düzenlediği etkinlikte açıklanacak. Basit bir Qualcomm konferansından çok daha fazlasını içerecek olan etkinliğin, telefon operatörleri ve üreticilerinin yanı sıra PC üreticilerinin de duyurularını yapacağı bir geçit töreni gibi olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Qualcomm Snapdragon 845’i ve Snapdragon çipleriyle çalışan ilk Windows 10’u görmüştük. Bu seneyse ABD’deki büyük operatörler ve bazı akıllı telefon üreticilerinin Qualcomm 5G’ye bağlılıklarını görebiliriz.

Qualcomm, 2019'da ABD'deki akıllı telefonlarda görmeyi umduğumuz 5G modemi yapacak. Huawei kendini geliştirse de ABD’de yasaklandı. Samsung bir modele sahip ancak ABD modellerinde Qualcomm bileşenlerini kullanıyor. Mediatek ise 2019’un ilerleyen zamanlarında 5G modeme sahip olacak. Intel de Apple’ın kullanmayı düşündüğü bir modem üzerinde çalışıyor ancak bunları 2020’ye kadar göremeyeceğiz.

Söylentilere geri dönecek olursak, 8150 ismi cihazın dâhili ismi ancak pazarlama ismi değil. Peki, yeni çipin ismi ne olacak? Şu an bir beyin fırtınası yaparsak önceki iki amiral gemisinin 835 ve 845 olduğunu görebiliriz. Qualcomm 855 ismini kullanabilir ya da direkt olarak 5G isimli bir seri de başlatabilir.

Ayrıca Qualcomm’un isimlerde büyük değişiklikler yapması alışık olmadığımız bir durum değil. Qualcomm, 2013'te S1/S2/S3/S4'ten 200/400/600/800'e geçti ve bir başka yeniliğin zamanı gelmiş olabilir.