Qualcomm, en azından kağıt üstünde 10 Gbps bağlantı hızlarını destekleyen yeni Snapdragon X65 5G modemini duyurdu. Modem, müthiş yüksek 5G hızlarını destekliyor olsa da böyle bir hızı hangi operatörün sunabileceği tam bir muamma.

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm, akıllı telefonlarda 5G kalitesini zirveye taşımayı vadeden yeni 5G modemi Snapdragon X65’i duyurdu. Qualcomm’un açıklamalarına göre Snapdragon X65, operatörün sunabilmesi halinde 5G ağlarda 10 Gbps’e varan bağlantı hızlarını destekleyebiliyor.

Selefi Snapdragon X60’ın 7,5 Gbps maksimum indirme hızı sunabildiğini düşünürsek Snapdragon X65’in 10 Gbps ile maksimum hızı yüzde 33 yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Şu an için dünyanın herhangi bir yerinde son kullanıcıya 10 Gbps bağlantı hızı sunabilen bir 5G ağı bulunmadığından bu özelliğin ilgi çekici ancak temelde işlevsiz olduğunu söyleyebiliriz.

Qualcomm’a göre Snapdragon X65’in modem mimarisi, yükseltilebilir bir yapıya sahip ve bu sayede şirketin zaman içinde modeme yeni özellikler kazandırabilmesini mümkün kılıyor. Özellikle 3GPP Sürüm 16 ile birlikte Snapdragon X65 modem kullanan cihazlar çok daha uzun süre güncel kalabilecekler.

Qualcomm, yeni 5G modemi ile birlikte Qualcomm 545 mmWave adlı yeni antenini de duyurdu. Şirketin 4. nesil mmWave anteni olan Qualcomm 545, boyutu üçüncü nesil anten ile aynı olmasına rağmen daha yüksek iletim gücü ve daha yüksek menzil sunuyor. Ayrıca Qualcomm’un açıklamasına göre geliştirilen yeni yapay zeka destekli anten ayarlama teknolojisi, kullanıcının akıllı telefonu nasıl tutacağını daha iyi analiz ediyor ve bağlantı verimliliğini önemli derecede iyileştiriyor. Snapdragon X65 ve diğer yeni Qualcomm teknolojilerinin 2021’in sonlarında kullanıcılara sunulması bekleniyor.