Queen Grubunun Gitaristi Brian May'dan Ultima Thule'a Şarkı

Aynı anda hem rock müzik efsanesi hem de astrofizikçi olunca yapılacak tek bir şey var: Milyarlarca kilometre mesafedeki yeni keşfedilen gezegenlere şarkı yazmak.

Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May’in Einstein ile tek ortak yanı kabarık beyaz saçları değil. Ünlü gitarist, aynı zamanda bir astrofizikçi. Yeteneklerini de sık sık birbirlerini desteklemek için kullanıyor.

İnsan yapımı olan en uzak varlık olan NASA’nın New Horizon uzay aracı ve şimdiye kadar ziyaret etmeyi başardığımız en uzak gök cismi olan Ultima Thule için bir şarkı yazan müzisyen, NASA’nın John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarını ziyaret etti. Burası aynı zamanda New Horizons üssü olarak da biliniyor.

Tesisin bulunduğu Maryland’de yeni yıla girildikten iki dakika sonra yeni şarkısını çalan Brian May, insanların şarkıyı beğenmesini ve şarkının, görevin ulvi amacına uygun olmasını umduğunu söyledi.

New Horizons uzay aracı bugün Ultima Thule’nin yakınlarından geçecek ve cismin görüntülerini çekecek. Görüntüler hemen gelmeyecek olsa da birkaç gün içinde gök cisminin yüzeyine dair detaylı fotoğraflar halkla paylaşılacak. Bölgede yapılacak olan incelemeler, milyarlarca yıl önce evrenin nasıl oluştuğu konusunda fikir verecek.

New Horizons görevlerinin başındaki isim olan Alan Stern, Kuiper Kuşağı’nı “astronomik harikalar diyarı” olarak tanımlamıştı.

Daha önce Güneş Sistemi’ndeki toz bulutlarını inceleyen Brian May, New Horizon uzay aracından gelen verilerin işlenmesi ve analizinde Stern’in ekibine katılacak. May, bu durumu “Turist değilim. Ünlü değilim. Buraya çalışmaya ve keşfetmeye geldim.” diyerek açıklıyor.

May'in Ultima Thule için seslendirdiği şarkıyı aşağıdaki videodan dinleyebilirsiniz.