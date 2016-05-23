Queen’in Gitaristi Brian May Apple Şarj Aletinden Şikayetçi

Ünlü rock müzisyeni Brian May, geçtiğimiz günlerde kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Apple USB-C bağlantısından şikayet etti.

NASA'nın uzay projelerinde mühendis olarak da görev almış olan Queen grubunun gitaristi Brian May, Instagram hesabından yamulmuş Apple kablosunun fotoğrafını paylaştı. Altına da “Apple sevgim bu yüzden nefrete dönüşüyor.” yazdı.

Kablonun yönünü değiştirdiği anda kablonun yamulduğunu ve işlevsiz hale geldiğini söyleyen May, eski kabloları atıp sürekli yeni kablolar almak zorunda kalmaktan ve etrafta sürekli bir avuç kabloyla gezinmekten de şikayetçi.

May’in takipçileri gönderiye 42 bin beğeni ve yüzlerce yorum yaparak bir nevi Apple’a yönelik şikayetlerini dile getirdi.

Pek çok Android cihazın USB-C kablosuyla gelmeye başladığı günümüzde sağlam, kolay zarar görmeyen, iletkenlik sorunu yaşamayan ve şarj işleminde sorun çıkarmayacak bir kabloyu uygun fiyata ilk üreten firma büyük bir pazara konacak gibi duruyor.