Quentin Tarantino, Halloween 6 için düşünülen isimlerin en başındaydı. Ancak o dönemde projesi gerçekleşmedi ve yönetmen filmi yazamadı. Tarantino kısa süre önce o zamanlar projede yer alması halinde neler planlamış olduğunu açıkladı.

Quentin Tarantino, 1994 yapımı Pulp Fiction'ın ardından, Hollywood'un en gözde yönetmenlerinden biri haline geldi ve önüne birçok fırsat çıktı. Bunlardan biri de Halloween serisinin 6. filmiydi; ancak projesi gerçekleşmese de film yapımcısı Halloween 6 hakkındaki planlarını yıllar sonra açıkladı.

Tarantino'nun serideki son filmi 1989'da gösterime girdi ve seriye bambaşka bir konsept sunarak Michael Myers'ı beklenmedik bir yolculuğa çıkarttı. Halloween 5 çıktıktan sonra bir sonraki film için yarış başladı ve yapımcı Miramax zor durumdaydı. Halloween hayranları için Man In Black karakterine anlam kazandıracak birilerine ihtiyaçları vardı. Sonuç olarak Tarantino'ya döndüler ve hikayenin bir sonraki adımları onun elinden çıkacaktı. Tarantino film hakkındaki planlarını şöyle açıklıyor:

"Daha önce hiç bir şey yapmamıştım... Yapsaydım olurdu. Hiç işe almamıştım ama adamın kim olduğunu bulmak benim işim olabilirdi. 'Siyahlı Adam'ın ortaya çıktığı sahneyi bırak ve Michael Myers'la bağını kopar.' dedim. Hala o adamın kim olduğunu anlamadım. İlk 20 dakika Lee Van Cleef ve Michael Myers yoda olacaklardı. Kahve dükkanlarında duracaklardı ve Michael Myers durduğu yerlerde herkesi öldürecekti. Yani Route 66 boyunca cesetler bırakmak istiyorlardı"

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers'ta gizemli siyahlı adam Michael'ı izleyip sonunda yakalandığı hapishaneyi yakarak onu filmin finalinde serbest kalmasına yardımcı oluyordu. Hayranlar, karakterin kim olduğunu ve bu eylemleri neden yaptığını merak ediyorlardı.

Tarantino ayrıca 2007'de vizyona giren ve Myers'ın kökenine dair yeni bir yorum getiren Rob Zombie'nin yönettiği Halloween'i ilk başta sinir bozucu bulduğunu açıkladı. Film yapımcısı, yönetmenin filmlerini tekrar ziyaret ettikten sonra güçlü bir hayranlık beslediğini belirtti.