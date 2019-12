Başrolünde Uma Thurman’ı izlediğimiz Kill Bill serisi, hiç şüphesiz Quentin Tarantino’nun en sevilen filmlerinden biri. Verdiği bir röportajda konuşan efsane yönetmen, Kill Bill’in üçüncü devam filminin masada olduğunu açıkladı.

Quentin Tarantino tarafından yazılıp yönetilen Kill Bill serisinin ikinci filmi Kill Bill: Volume 2’den bu yana tam 15 sene geçti. Fakat usta yönetmen, Uma Thurman’ın canlandırdığı, dünyanın en ölümcül kadını olan The Bride’ın (Gelin) hikayesinin henüz bitmediğini söylüyor.

Pazartesi günü ünlü talk-show programı Andy Cohen Live’a konuk olan Tarantino, Kill Bill evrenine devam etmek için kafasında harika bir plan olduğunu ifade etti. “Ne yapacağım hakkında bir fikrim var” diyen Amerikalı yönetmen, The Bride’ın uzun ve zorlu bir savaş verdiğini ve macerasına yakışır bir geri dönüşü hak ettiğini belirtiyor.

Tarantino’ya hak vermemek mümkün değil. Zira Thurman’ın hayat verdiği Beatrix ‘The Bride’ Kiddo karakteri, kilisedeki nikahı sırasında kurşunların hedei olmuştu. Karnındaki bebeği kaybeden kahramanımız, buna rağmen hayat tutunmayı başarmış ve yıllar sonra komadan çıkarak peşinden gelen suikastçilerden intikam almıştı. Tabii, ikinci filmde diri diri toprak altına girmesine rağmen tabuttan çıkmayı başardığını unutmayalım.

Tarantino, şimdi çok daha ilginç bir fikri olduğunu söylüyor. İlk önce yönetmen istediği bir sahne oyunu olduğunu ve şu anda beş bölümden oluşan bir TV dizisi yazdığını belirten usta yönetmen, Kill Bill 3 kesinlikle masadaki kartlardan biri olduğunu ifade etti. Yakın zaman önce Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmi ile karşımıza çıkan Tarantino, belki de 10. filmi olarak Kill Bill 3'ü tercih edebilir. Bekleyip, göreceğiz.