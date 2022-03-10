Birleşik Krallık'ta bir adam, uğradığı süpermarketin raflarında Rus votkası görünce şişeleri raftan indirdi. Mağaza görevlisinin votkaların yerine konmasını talep etmesi sonucundaysa ortam gerildi.

Rusya ve Ukrayna arasında tam 2 haftadır süren savaş, Batı ve Rusya bloğunun birbirinden tamamen kopmasına neden oldu. Batı dünyası, Rusya’yı Batı’nın egemenliğini sürdüğü dünyadan koparırken Batı merkezli neredeyse tüm şirketler, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda bulundu.

Bu yaptırımların bazıları ırkçılık düzeyine çıktığı öngörüsüyle tartışma konusu olurken, bugün Rusya’ya büyük bir darbe yapan(!) bir kişi manşetlere konu oldu. Birleşik Krallık’ta 59 yaşındaki Mike Ockelford, yerel süpermarketine gittiğinde raflarda duran votka şişelerini indirdi.

Rus votkalarını raflardan indirdi, olay yarattı:

Bir güvenlik şirketinin patronu olduğu ifade edilen Ockelford, ofisi için gıda alışverişine gittiği markette alkol raflarına baktığında Rus ürünlerinin halen raflarda olduğunu gördü. Şişeleri gözüne kestiren Ockelford, savaşı tam anlamıyla sona erdirecek bir hamle yapmaya karar vererek şişeleri kontrol etti ve üzerinde St. Petersburg’da şişelendiği belirtilen şişeleri raftan aldı.

Şişeleri bir alışveriş arabasına indiren Ockelford, daha sonra yanındaki votkalarla bir yönetici talep çağırdı. Ockelford’un yanına gelen yardımcı yönetici, Rus yapımı votkalar konusunda üst birimlere danışacaklarını söyledi. Fakat daha sonra daha yetkili bir kişinin resmen Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini savunurcasına(!) votka şişelerinin raflara geri koyulmasını istemesiyle ortam gerildi. Ockelford, bundan sonra yaşananları şu şekilde anlattı:

“Şişelerin Birleşik Krallık’ta yapıldığını iddia etti, sinirlenme nedenim buydu. Çünkü Russian Standard votkası St. Petersburg’da şişelenir ki bu da şişe üzerinde yazıyor. Sesimi yükselttim ve ona ‘çok saçma’ konuştuğunu söyledim. Ardından polisi aradı.”

Bir kişinin personele tacizde bulunduğu ihbarıyla olay yerine gelen polis, Ockelford’un anlattığına göre adresi ve kendi bilgilerini vermeyi reddetmesinin ardından kelepçelendi ve birkaç dakikalığına polis aracına oturtuldu. Olay sonucundaysa Ockelford hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

Olayın gerçekleştiği ve Birleşik Krallık’ın en büyük mağaza zincirlerinden olan Sainbury’s, raflarındaki Russian Standard votkalarını kaldıracağını açıkladı. Ayrıca paylaşılan açıklamada “Ukrayna halkıyla birlikteyiz. Ürün yelpazemizi gözden geçirdik ve %100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırma kararı aldık.” ifadeleri yer aldı.