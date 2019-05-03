Rage 2'nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bethesda Softworks tarafından 10 gün sonra piyasaya sürülecek olan Rage 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu.

Rage 2 gün geçtikçe popülerliğini artırmaya devam ediyor. Tanıtım videoları, hileler derken oyunseverler tarafından fazlasıyla konuşulan Rage 2'nin piyasaya çıkmasına da 10 gün kaldı. Oyunun yapımcı firması Bethesda Softworks, Rage 2 için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, bir yandan da oyunun tanıtımlarını yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Oyunun minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri bugün itibarıyla açıklandı.

İşte Rage 2 oyununun açıklanan sistem gereksinimleri:

Minimum

Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10 işletim sistemi (64 Bit olmak zorunda).

Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X işlemci.

8 GB RAM

Nvidia GTX 780 veya AMD R9 280 ekran kartı

50 GB boş alan.

Rage 2 oyununu sağlıklı bir şekilde oynayabilmek için bu gibi bir sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Tavsiye Edilen

Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10 işletim sistemi (64 Bit olmak zorunda).

Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X işlemci.

8 GB RAM

Nvidia GTX 1070 veya AMD Vega 56

50 GB boş alan.

Oyunun bu sistem gereksinimleri düşünüldüğü zaman nasıl bir performans sağlayacağı, optimizasyon sorunlarının oluşup oluşmayacağı konusunda bazı tereddütlerimiz oluşmadı değil. Bunu ancak oyun piyasaya çıktıktan sonra deneyimleyebileceğiz. Oyun Steam platformu üzerinden satılacak ve fiyatı da 299 TL olacak.