Oyuncular bilir, keyifli bir oyun deneyimi için iyi bir oyuncu koltuğu en az güçlü bir bilgisayar kadar önemlidir. Eğer koltuğunuzda rahat edemezseniz oyundan da pek keyif alamazsınız. Oyun oynarken konfor arayan oyuncular için her bütçeye uygun modellerden oluşan bir oyuncu koltuğu önerileri listesi hazırladık.

Harika bir sistem kurdunuz, mouse tam elinize göre, klavye tıkırtılarını odanızı şenlendiriyor ama mutfaktan aldığınız pek de rahat olmayan sandalyede mi oturuyorsunuz? Bütün tadınız kaçacaktır. En iyisi kaliteli bir oyuncu koltuğu almak ve oyun deneyiminizi çok daha keyifli bir hale getirmektir. Oyuncular bilir, iyi bir oyuncu koltuğu en az güçlü bir bilgisayar kadar hatta daha bile önemlidir.

Oyuncu koltuğu modellerinin fiyatları geniş bir yelpaze oluşturuyor. Bu durumun en büyük nedeni ise konfor. Çünkü bazı uygun fiyatlı oyuncu koltukları havalı görünseler bile oyuncuların konforunu destekleyecek donanımlara sahip değiller. Konforuna önem veren oyuncular için her bütçeye uygun, kaliteli oyuncu koltuğu modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Konforun dibine vuracağınız oyuncu koltuğu önerileri:

MSI MAG Oyuncu Koltuğu

Relax Oyuncu Koltuğu

xDrive Barbaros Oyuncu Koltuğu

xDrive SANCAK Oyuncu Koltuğu

ProGamer Oyuncu Koltuğu

Ranger Oyuncu Koltuğu

Rampage Oyuncu Koltuğu

XPrime Winner Oyuncu Koltuğu

Game Master Oyuncu Koltuğu

Remaks Seul Başlıklı Oyuncu Koltuğu

Dayanıklı çelik çerçeve: MSI MAG Oyuncu Koltuğu

Yalnızca 20 kilogram ağırlığında olmasına rağmen komple çelik çerçeve desteğine sahip olduğu için 150 kilogram ağırlığa bile dayanabilen MSI MAG Oyuncu Koltuğunun sırt bölümü 180 dereceye kadar yatabiliyor ve ayarlanabilir kolçakları sayesinde gerçek bir konfor sunuyor. 4 kademeli pistonu sayesinde boyunuz ne olursa olsun rahatça bu koltuğu kullanabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi kendinize masaj yapın: Relax Oyuncu Koltuğu

Birinci sınıf poliüretan sünger yapısı ile oldukça konforlu olan Relax Oyuncu Koltuğunun dışı ise işlemeli yapay deri kaplamadır. Koltuğun baş ve bel bölgesinde bulunan süngerler, kullanıcı tarafından ayarlanabilir yapıdadır. Sırt yaylanma modu ile kendi kendinize masaj yapma imkanı bile sunan koltuğun kolçaklarını da dilediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrostatik metal ayaklar: xDrive Barbaros Oyuncu Koltuğu

Her vücut yapısına uygun ergonomik tasarımı sayesinde uzun süre otursanız bile herhangi bir rahatsızlık hissetmeyeceğiniz xDrive Barbaros Oyuncu Koltuğu, bel ve boyun desteği sayesinde gerçek bir konfor sunuyor. Sırt bölümü 130 dereceye kadar yatabilirken, kolçakları da ayarlanabiliyor. Elektrostatik metal ayakları sayesinde dayanıklı ve uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun süre rahatça oturun: xDrive SANCAK Oyuncu Koltuğu

Güçlü metal ayakları sayesinde dayanıklı ve uzun bir kullanım ömrü sunan xDrive SANCAK Oyuncu Koltuğunun sırt bölümü tam 180 derece yatabiliyor. Kullanıcılarına gerçek bir konfor sunmayı hedefleyen oyuncu koltuğu modelinin bel ve boyun desteği sayesinde uzun süre hiçbir rahatsızlık hissetmeden oturabilirsiniz. Kolçaklarını ise dilediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her vücut tipine uygun tasarım: ProGamer Oyuncu Koltuğu

Özel piston yapısı sayesinde boyunuz ne olursa olsun rahatça kullanabileceğiniz ProGamer Oyuncu Koltuğu, her türlü vücut yapısına uygun tasarımı ile dikkat çekiyor. Bel ve boyun desteği sayesinde uzun süre rahatsız olmadan kullanabileceğiniz ProGamer Oyuncu Koltuğunun kolçaklarını ise dilediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fonksiyonel kolçak yapısı: Ranger Oyuncu Koltuğu

Sırt bölümü 180 derece yatabilen Ranger Oyuncu Koltuğu, her yöne hareket edebilen fonksiyonel kolçak yapısı ile dikkat çekiyor. Ergonomik yapısı sayesinde her türlü vücut tipine uygun olan koltuk, boyun ve bel desteği ile gerçek bir konfor sunmayı hedefliyor. 3 Class amortisör, metal iskelet ve krom ayakları sayesinde kullanıcılarına dayanıklı ve uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Rahat ve dayanıklı: Rampage Oyuncu Koltuğu

Her vücut tipine uygun ergonomik yapısı ile uzun süre boyunca hiçbir rahatsızlık hissetmeden oturabileceğiniz Rampage Oyuncu Koltuğu, boyun ve bel desteği ile gerçek bir konfor sunmayı hedefliyor. 180 derece yatabilen sırt bölgesi ve her yöne hareket edebilen fonksiyonel kolçaklarının yanı sıra dayanıklı ayaklarıyla da dikkat çekiyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özel terletmeyen kumaş: XPrime Winner Oyuncu Koltuğu

Özel fileli kumaşı sayesinde terlememe garantisi veren XPrime Winner Oyuncu Koltuğunun her bir noktası aynı ferahlığı sağlayacak malzeme ile kaplıdır. 180 derece yatabilen sırt bölgesi, her yöne hareket edebilen fonksiyonel kolçakları, bel ve boyun desteği ile dikkat çeken koltuğun maksimum ağırlık taşıma kapasitesi ise 120 kilogram. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Komple metal malzeme: Game Master Oyuncu Koltuğu

Tüm iç aksamı metal alaşımlı malzemeden yapılma olan Game Master Oyuncu Koltuğu, dayanıklı ve uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Farklı renk seçenekleri ile dikkat çeken modelin boyun ve bel desteği de aranılan konforu sağlıyor. Özel piston yapısı sayesinde boyunuz ne olursa olsun Game Master Oyuncu Koltuğunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Süsten uzak, rahat bir koltuk: Remaks Seul Başlıklı Oyuncu Koltuğu

Remaks Seul Başlıklı Oyuncu Koltuğu sade, süsten uzak, yalnızca rahat bir koltuk arayan kullanıcılara hitap ediyor. Fileli yapısı terlemeden uzak, rahat bir kullanım sunarken, boyun desteği aradığınız konforu sağlıyor. Özel piston yapısı sayesinde boyunu ayarlayabilir ve özel tekerleklerinin zemini çizmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konfor arayan oyuncular için her bütçeye uygun, kaliteli oyuncu koltuğu modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca modellerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.