Black Panther'den Eric'in Oynadığı Rainbow Six Filmi Geliyor

İsim hakları konusunda Ubisoft ile anlaşmaya varan Paramount Pictures, Michael B. Jordan'ın başrolünde olacağı 2 film için çalışmalara başladı.

Ubisoft, uzunca süre Tom Clancy ile anlaşarak oyunlarda adının yer almamasını sağlamıştı. Bu sebeple yeni nesil, Splinter Cell ve Rainbow Six gibi efsane yapımların, aslında oldukça sağlam politik ve polisiye romanlardan uyarlandığını bilmiyor olabilir.

Tom Clancy tarafından yazılan Rainbow Six'in roman uyarlaması için kolları sıvayan Paramount Pictures, iki yeni Rainbow Six filmi için gerekli çalışmalara başladı. İlk iş olarak, son dönemlerin yükselen yıldızı Michael B. Jordan ile anlaşmaya varıldı. Jordan, Tom Clancy romanlarının en gözde ve sevilen karakteri olan John Clark rolünde bizlerle olacak.



*Tom Clancy

Rainbow takımının lideri ve yöneticisi olan Clark, 2006'da piyasaya çıkan ve serinin tüm oynanış elementlerini online platforma kaydıran Rainbow Six: Vegas sonrasında bir daha hiç görünmemişti. Böylece hem eski dostu özleyen Rainbow Six hayranları hem de Tom Clancy romanlarını seven kitle için heyecan verici bir sürece girmiş durumdayız. Filmle ilgili şu an her şey çok taze; önümüzdeki dönemde vizyon tarihi ve filmin senaryosuna dair detayları öğrenmeyi umuyoruz.