Rainbow Six Siege'in Yeni E-Spor Oyun Modu Yayınlandı

Popüler FPS Shooter oyun Rainbow Six Siege'in tamamen e-spor kurallarını barındıran geçici bir oyun modu oyunculara sunuldu. Etkinlik için oyuna yeni kozmetik paketler de eklendi. Bu etkinlik süresi boyunca oyuncular oynadıkları eşleştirmeler sonucu ekstra hediyeler de kazanabilecekler.

Rainbow Six Siege'in en büyük turnuvası olan Six Invitational 2019, 11 Şubat'ta başlayacak. Bu turnuvanın şerefine Ubisoft, oyuncuların e-spor rekabetini daha iyi hissedip anlayabilmeleri için "Road To S.I." modunu duyurdu.

Bu oyun modunda oyuncular, Ubisoft'un belirlediği harita havuzunda, belirlenen kurallar dahilinde mücadele edecekler. Aslında oyuncular bu e-spor kurallarıyla oynanılan oyun modunu özel oyun odaları kurarak oynayabiliyorlardı ancak şimdi sıradan eşleştirmeli maçlarda da deneyimleyebilecekler.

Bu oyun modunun oyunda kalıcı olmadığını söylemekte de yarar var. Yalnızca hafta sonlarında oynanılacak bu oyun modunun 18 Şubat'a kadar oyundan kaldırılması bekleniyor. Ubisoft, böyle bir oyun modunu kalıcı olarak sunmadan önce oyuncuların tepkilerini ölçecek olabilir.

İşte oyun modunun aktif olacağı zaman aralıkları:

25 Ocak 2019, 18.00 - 28 Ocak 2019, 18.00

1 Şubat 2019, 18.00 - 4 Şubat 2019, 18.00

8 Şubat 2019, 18.00 - 11 Şubat 2019, 18.00

15 Şubat 2019, 18.00 - 18 Şubat 2019, 18.00

Bunlara ek olarak, oyuna sınırlı süreli yeni kozmetik paketler de eklendi. Thatcher, Doc, Pulse, Ash, Dokkaebi ve Mira'nın yanı sıra Universal Silah Kostümü için de kişiselleştirme kozmetikleri oyuna dahil edildi.

Sınırlı süreli olarak mağazada olacak bu paketlerden elde edilen gelirin %30'u direkt olarak Six Invitational'ın ödül havuzuna gidecek. Ayrıca bu yüzdelik dilim için 2 milyon dolarlık üst limit eklenecek. Etkinlik süresi boyunca oyuna giriş yapan her oyuncuya bir defaya mahsus ücretsiz bir paket hediye edilecek ve oyuncular oynadıkları eşleştirmeler sonucu da çeşitli hediyeler kazanabilecekler.