Rakip markaların reklamlarla birbirlerine yaptığı göndermeler birçok kişinin ilgisini çekiyor. Peki ya rakip markaların reklamlarla birbirlerine teşekkür etmesi? Bu içerikte ezeli rakiplerin birbirlerine teşekkür ettiği reklamları inceleyeceğiz.

Ticaret dünyası âdeta kılıçların çekildiği bir savaş arenası gibi. Rakip markaların çektiği rekabetin keskin kılıcı, çoğu zaman markalar arasındaki tatlı çekişmeleri izlemesi keyifli reklamlara dönüşüyor.

Ancak reklam dünyasında rakiplerin çekişmelerine şahit olduğumuz kadar, bazen içten bazense kinayeli teşekkürlerine de şahit oluyoruz.

Yeterince meraklandıysanız bu reklamları incelemeye başlayalım.

En bilindik olanıyla başlayalım. Mercedes’in BMW’ye 100 yıllık rekabet için ettiği kinayeli teşekkür:

Mercedes “100 yıllık rekabet için teşekkürler. Öncesindeki 30 yıl biraz sıkıcıydı.” diyerek BMW’ye teşekkür etmiş ve ondan daha köklü bir marka olduğuna vurgu yapmıştı.

Aynı dönem, diğer bir rakip Audi’de BMW’yi “Yaş yalnızca bir sayı değildir.” diyerek tebrik etmişti.

Volkswagen grubuna ait Porsche’de BMW’nin doğum gününü kutlayanlardan.

Porsche, “Gelecek bize büyük zorluklar sunuyor. Bunlarla saf sürüş keyfiyle yüzleşiyoruz. Porsche, 100 yıllık hareketli otomobil tarihine saygılarını sunuyor ve BMW'yi bu jübile dolayısıyla yürekten kutluyor.” diyerek rakibi BMW’nin 100. yaşını kutlamıştı.

Burger King ise rakibi McDonalds’ın kinayeli reklamına kinayeli bir teşekkür etmişti.

McDonalds’ın her yerde şubesi olduğunu vurgulayan reklamına, kendi reklamlarında “Her yerde olduğu için McDonalds’a teşekkür ederiz.” diyerek cevap vermişti.

Bu sefer bir reklam değil bir olaydan bahsedeceğiz. Coca-Cola Pepsi’ye dik duruşu için teşekkür etmişti.

Olay, üç kişinin Coca-Cola'dan gizli belgeler ve yeni bir içecek örneği çalması ve bu bilgileri Pepsi'ye satmaya çalışması üzerine ortaya çıkmıitı.

Pepsi, Coca-Cola'nın ticari sırlarını satın almak için yapılan bir teklifi reddetmiş ve bu durumu Coca-Cola'ya bildirerek rakibine yardımcı olmuştu.

Bu olayın üzerine Coca-Cola, rakibi Pepsi'ye yardımları için teşekkür etmişti.

Sizin en çok hangi rakibin teşekkürü ilginiz çekti?

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