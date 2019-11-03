Rambus, GDDR6'nın 18 Gbps Hıza Çıkabileceğini Gösterdi

Şu an kullanılan GDDR6, 14 Gbps hızına çıkabiliyor ancak Rambus tarafından yapılan çalışmalar, GDDR6 için hâlâ gidilebilecek yol olduğunu gösteriyor.

GDDR6, şu an 14 Gbps hızına ulaşabilmiş durumda ve yaşam ömrü GDDR5 gibi olursa 16 Gbps hızın da çok uzakta olmadığını söylemek yanlış olmaz. Rambus, bu hafta GDDR6 bellek alt sistem operasyonunun veri transfer oranının 18 GigaTransfer / saniye olduğunu duyurdu. Bu, şirket rekoru olarak da kayıtlara geçti.

Rambus kontrolcüsü ve PHY, 32-bit GDDR6 DRAM’den 72 GB/s ya da 256-bit bellek alt sisteminden 576 GB/s bant genişliği sunabiliyor ki bu da günümüz grafik kartlarında sıkça gördüğümüz bir şey.

GDDR6 hâlâ geliştirilmeye devam edilebilir

Rambus, bu çalışmasını TSMC’nin 7 nm işlemci devresi eklenmiş olan GDDR6 PHY ile gerçekleştiriyor ve Northwest Logic’in GDDR6 bellek kontrolcüsü ile bilinmeyen bir üreticinin GDDR6 yongaları ona eşlik ediyor. Rambus tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde alt sistemin iyi çalıştığı, sinyallerin de temiz olduğu görülüyor.

GDDR6 kontrolcüsü ve PHY, Rambus tarafından yonga seti geliştiricileri ile lisanslanabilir. Zaten şirket tarafından gerçekleştirilen bu çalışma da hem şirketin iyi entegre edilmiş 7 nm GDDR6 çözümlerinin ne kadar iyi çalıştığının ‘reklamı’ hem de şirketin markasının tanıtımı görevini görüyor.

Micron, Rambus ve birkaç diğer şirket daha, ürünlerde GDDR6 belleklerin kullanılması konusunda cesaretlendiriyor. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve HPC iş yükü için çeşitli hızlandırıcıların yanı sıra otonom sürüş sistemleri de bu teknolojinin yüksek bellek bant genişliğinden oldukça faydalanabilir ki GDDR6 da bunun için harika bir çözüm.

Şirketin gerçekleştirdiği ve teknoloji dünyasına sunduğu bu çalışma, şirketin, en gelişmiş işlemci teknolojisini uyguladığı GDDR6 bellek çözümleri konusunda oldukça iyi bir noktada olduğunun bir göstergesi. Rambus’un bu çalışması, GDDR6 bellek alt sistemi uygulamalarından neler beklenmesi konusunda çeşitli ipuçları veriyor.