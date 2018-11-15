Raspberry Pi Ailesinin Bütçe Dostu Üyesi Pi A+ ile Tanışın

Raspberry Pi A+ hem düşük enerji tüketimine sahip hem de gayet uygun bir fiyat etiketine.

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Raspberry Pi alesinden haber almak güzel, özellikle de herkesin bu küçük bilgisayar kartlarını ne kadar sevdiğini düşününce. Oldukça işlevsel ve popüler olan bu kartlar, hemen her iş kolunda bir şekilde kendine yer bulabiliyor. Şimdi sessizlik sona erdi ve Raspberry Pi A+'nın ayak seslerini duyuyoruz. Bu yeni kart ucuz ve az elektrik tüketimine sahip olacak.

A+ modeli Pi Zero ile pi 3 Model B+ arasında yer alacak bir kart, ancak bu kartlardan birisinin en alt birisinin en üst segmentte olduğunu düşünürsek bu açıklamadan biraz daha belirgin birşeyler söylemeliler. Resimlerde görebildiğimiz kadarıyla HDMI çıkışı, USB A ve microUSB girişi, 1.4 GHz 64 bit dört çekirdekli ARM Cortex A-53 işlemci, çift band 2.4 GHz ve 5 GHZ Wi-Fi ve 512 MB Ram sahibi olan Raspberry Pi A+ oldukça iş görecek bir kart.

Raspberry Pi'ye göre bu kart pil ve batarya ile çalıştırılacak sistemler için ideal. Ayrıca yeni TV Başlıkları ile de uyumlu, bu sayede karasal yayını izlemeniz mümkün. Çıkış tarihi bilinmese de cihazın fiyatı biliniyor: 30 dolar olacak.