Raspberry Pi'ye nasıl yazılım yüklenir? Hem de klavye mouse bile bağlamadan...

Sıradan bir bilgisayar ile Raspberry Pi arasında bir çok fark var. Yalnızca bir kredi kartı büyüklüğünde olan Raspberry Pi, farkları açısından yalnızca boyutuyla sınırlı değil. Kullanım zorluğu bakımından insanların denemekten çekinmesine sebep olan mini bilgisayar, işletim sistemi kurulumunu otomatikleştirecek bazı yollara sahip.

Peter isminde bir yazılımcı tarafından yazılmış olan script (rpido) sayesinde, Raspberry Pi içerisine ekstradan hiç bir işleme gerek duymaksızın işletim sistemi kurabiliyoruz. Bunun için yapmamız gerekenleri Peter şu şekilde aktarıyor :

Debian tabanlı bir Linux içeren (Ubuntu, Kali vb.) bir bilgisayara SD kartı bağlayın Terminale rpido -w -h myhostname -s kodunu yazarak scriptin en yeni ve güncel sürümünü indirin. Scripti bağlamış olduğunuz SD kart içine yükleyin. Scripti kapatıp, SD kartı Raspberry Pi aygıtına bağlayın.

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan script, avantaj olarak herhangi bir klavye mouse ya da monitör bağlamadan yükleyebilme şansı sunuyor. Bundan sonrasında Raspberry Pi'nin kullanımı size kalmış.