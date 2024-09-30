Raspberry Pi, Sony ile iş birliğine giderek geliştirdiği yapay zekâ kamera modülünü duyurdu. Bu araç, yapay zekâ tabanlı görüntü işlemeyle ilgilenen geliştiricilerin çok işine yarayacak.

Küçük bilgisayarlarıyla tanıdığımız Raspberry Pi, Sony ile iş birliğine giderek oldukça ilginç bir ürünle karşımıza çıktı. Şirketler, “Raspberry Pi Yapay Zekâ Kamerası” olarak adlandırılan cihazlarını tanıttı. Bu cihaz, isminden de anlayabileceğiniz üzere yapay zekâdan destek alan bir kamera modülü.

Bu minik kamera, 70 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Üstelik herhangi bir ek GPU veya hızlandırıcıya ihtiyaç duymadan Raspberry Pi'nin tüm mini bilgisayarlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Raspberry Pi yapay zekâ kamerası böyle gözüküyor

Yapılan açıklamalara göre kamera, yerleşik olarak yapay zekâ işleme özelliğine sahip. Böylece kullanıcıların görsel verileri işleyerek yapay zekâ çözümleri geliştirmesine olanak tanıyor. Görsel tabanlı uygulamalar geliştirmede kullanılacak diyebiliriz. Raspberry Pi’den daha önce birçok kez kamera modülü görmüştük. Ancak yapay zekâ odaklı ilk kez görüyoruz.

Yapay zekâ kamerası, şirketin RP2040 çipine sahip ve tüm Raspberry Pi bilgisayarlarla uyumlu şekilde çalışıyor. Bunlara bir de görselleri işleyen Sony’nin IMX500 görüntü sensörü eşlik ediyor. Bunların birleşimi, GPU gibi ek bileşen ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Normalde yüksek boyutta görsel veriyi işlemek için bu tarz eklemelere ihtiyaç oluyordu.

12,3 MP’lik Raspberry Pi Yapay Zekâ Kamerası, 10 FPS’te 4056x3040 veya 40 FPS’te 2028x1520 görüntüler yakalayabiliyor. Ayrıca 76 derecelik görüş alanı da var. Son olarak boyutları ise 25 x 24 x 11,9 mm olarak açıklandı.