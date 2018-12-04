Raspberry Pi'ye Oyunları Televizyona Yansıtmaya Yarayan Steam Link Desteği Geldi

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Steam Link cihazının üretimine geçtiğimiz günlerde son veren Valve, bu yönde ilginç bir adım attı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında Valve, bilgisayar ekranınızdaki oyunu farklı odadaki televizyonda oynama imkanı sunan projesi Steam Link'i rafa kaldırmıştı. Cihaz için yazılım desteğini sürdürmeye devam edeceğini söyleyen Valve, Steam Link'e sahip olmak isteyen kullanıcılara ilginç bir seçenek sundu.
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Raspberry Stretch ile çalışan Raspberry Pi 3 ve 3B+ modelleri için Steam Link uygulamasını kullanıma sunan Valve, bu cihazlara uygulamayı kurmak için gereken kodları da yayınladı. Komut istemcisini kullanarak Steam Link'i Raspberry Pi cihazınıza kurmak isterseniz vermeniz gereken komut şu şekilde:

"curl -#Of http://media.steampowered.com/steamlink/rpi/steamlink_1.0.4_armhf.deb
sudo dpkg -i steamlink_1.0.4_armhf.deb"
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Bu komutu verdikten sonra uygulamaya "Oyunlar" menüsü altından veya yine komut istemcisine "steamlink" yazarak ulaşabilirsiniz. İlk kez çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak masaüstü kısayolu oluşturan uygulama, henüz beta sürecinde olduğu için oyun oynarken çeşitli hatalarla karşılaşmanız mümkün.

Kaynak : https://www.slashgear.com/steam-link-raspberry-pi-app-valve-hardware-04556743/
Etiketler: raspberry pi, Steam Link
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