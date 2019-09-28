Rastgele Kullanılan İlaçlar Tehlikeli Kalbe Zararlı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, bilgisizce kullanılan ilaçların ciddi hastalıklara yol açabileceğini söyledi. Çağlar, Rastgele kullanılan grip ve nezle ilaçları gibi ilaçların kalp ritmini bozabileceğini belirtti.

Ülkemizde, kalbi besleyen damarların tıkanması, kalp ritmi düzensizliği, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bacak damarlarının tıkanması gibi birçok kalp damar hastalığı tanısı yaygın olarak bulunuyor. Yılda yaklaşık 250 bin kişiye kalp damar hastalığı tanısı konduğunu belirten Prof. Dr. Nail Çağlar, bu hastaların 150 binden fazlasının hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Kalp hastalarının doktor kontrollerini aksatmaması ve ilaçlarını düzenli olarak kullanması gerektiğini belirten Çağlar, doktorların yazdığı koruyucu diyet listesine uyulması gerektiğini de belirtiyor. Bunların yanı sıra sigara kullanımı, kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve hipertansiyonun kalp hastalıkları için risk oluşturduğunu söyleyen Çağlar, haftada en az 150 dakika yürüyüş yapılmasının kalbe iyi geleceğini belirtti.

“Rastgele grip ve nezle ilaçları kalp ritmini bozuyor”

Nail Çağlar, özellikle kalp yetmezliği tanısı konulan hastalara zatürre ve grip aşısı olmalarının faydalı olacağını belirtti. Bu tür hastaların bağışıklık sisteminin düşük olduğuna dikkat çeken profesör doktor, rastgele grip ve nezle ilaçları kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Çağlar, “Rastgele grip, nezle ilacı kullanmak, kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir çünkü bunların içerisindeki ‘psödoefedrin’ ve ‘efedrin’ adı verilen damar büzücü maddeler; ritim bozukluğu ve kan basıncı yüksekliğine sebep olabiliyor. Bu durum herkes için geçerli olsa da kalp hastalarında daha da belirgin olarak gözlemleniyor. O yüzden kalp hastalarının özellikle doktorlarına danışmadan bu tür ilaçlar almamaları gerekiyor” açıklamasını yaptı.