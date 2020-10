Disney, geleneksel prenses algısını yıkacağı söylenen yeni animasyon filmi Raya and the Last Dragon'un fragmanını yayınladı. Film, hedef kitlesine çocukları alıyor olsa da grafikleriyle yetişkinleri de etkileme potansiyeline sahip.

Eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden Disney, en yeni animasyon filmi olan Raya and the Last Dragon’un resmi fragmanını yayınladı. İlk olarak gelecek ay vizyona girmesi planlanan filmin beyaz perdeye çıkış tarihi, COVID-19 nedeniyle Mart 2021’e ertelenmiş ancak Disney, yayınladığı fragman ile filme olan ilgiyi diri tutmak istiyor gibi görünüyor.

Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Raya and the Last Dragon, bol bol macera, mistik öğeler ve biraz da sihir içerecek. Film, Disney yapımı olmasından da anlaşılacağı gibi son derece iyi grafiklere sahip ancak içeriğin, grafiklerin kalitesini ne denli karşılayacağını görmek için vizyon tarihini beklememiz gerekecek.

Filmin baş karakteri olan Raya’yı, Star Wars: The Last Jedi’nin oyuncularından Kelly Marie Tran seslendiriyor ve Tran, Raya and the Last Dragon ile ilgili yaptığı açıklamada Raya karakterinin geleneksel Disney Prensesi imajını alt üst edeceğini ifade etti. Yine de Disney’in fazla riski sevmediğini düşünürsek marjinal değişiklikler beklemek hata olabilir.

“(Karakter) teknik olarak bir prenses ancak bence bu projede karakterle ilgili olarak muhteşem olan şey, insanların bir prenses olmakla ilgili algısını tersine çevirmeye çalışması.” diyen Tran, “Raya tam bir savaşçı. Çocukken kılıç tutmaktan heyecan duyuyordu ve büyürken de gerçekten sert, cesur bir savaşçı olarak büyüyor.” şeklinde konuştu.

Raya and the Last Dragon fragman