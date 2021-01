Raya and the Last Dragon İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Disney, animasyon filmi Raya and the Last Dragon için yeni bir fragman yayınladı. Normal şartlar altında Kasım 2020'de gösterime girecek olan filmin yeni vizyon tarihi de duyuruldu.

Son yıllarda Marvel Sinematik Evreni, Star Wars, 20th Century Fox gibi markaları bünyesine katarak büyüyen Disney, Raya and the Last Dragon için yeni bir fragman yayınladı. Ayrıca fragmanın sonunda filmin çıkış tarihi de açıklandı.

Filmin baş karakteri Raya, daha önce Star Wars: The Rise of Skywalker ve Star Wars: The Last Jedi filmlerinde de boy göstermiş olan Kelly Marie Tran seslendiriyor. Ejderhaya ise daha önce Crazy Rich Asians, Ocean's Eight filmlerinde gördüğümüz Awkwafina sesiyle can veriyor.

Raya and the Last Dragon

Polygon'da yer alan habere göre Raya and the Last Dragon, Güneydoğu Asya'dan ilham alınarak yaratılmış hayali bir krallıkta geçiyor. Raya'nın topraklarını kurtarmasını için son ejderhayı bulması gerekmektedir ancak ejderhayı arayan tek kişi kendisi de değildir.

Film, normal şart altında Kasım 2020'de vizyona girecekti ancak sinema dünyasını derinden sarsan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen filmlerden de bir tanesi olmuştu. Filmin yeni gösterim tarihi de 5 Mart olarak açıklandı. Film, ayrıca Disney Plus Premier Access abonelerine de yine aynı tarihte sunulacak.

Filmde Kelly Marie Tran ve Awkwafina'ya ek olarak daha önce Doctor Strange, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerinde gördüğümüz Benedict Wong da yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda Don Hall ve Carlos Lopez Estrada bulunurken senaryosunu da Adele Lim ve Qui Nguyen kaleme aldı.