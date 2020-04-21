Oyun dünyasının en bilindik isimlerinden Razer, inceliği ve hafifliğiyle dikkat çeken ve bir o kadar güçlü olan Blade Stealth 13'ü tanıttı. Şirketin yeni bilgisayarı, geçtiğimiz seneye damga vuran Blade Stealth modelinden de güçlü donanımıyla karşımıza çıktı.

Oyuncuların çok yakından tanıdığı bir firma olan Razer, bugün yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayar, şirketin geçtiğimiz sene çok beğenilen Blade Stealth 13 bilgisayarının 2020 uyarlaması olarak tanıtıldı. Yeni bilgisayarla birlikte Blade Stealth 13, yepyeni özelliklere ve donanıma kavuştu.

Razer’ın 2020 Blade Stealth 13’ünü diğer dizüstü bilgisayarlardan ayıran çok önemli bir özellik var. Bilgisayar, 13,3 inçlik 120 Hz yenilime hızına sahip bir ekranı barındıran ilk ultrabook olarak karşımıza çıktı. Razer, daha önceki Blade Stealth modellerinde 60 Hz’lik ekranlar kullanıyordu.

Razer Blade Stealth 13 özellikleri:

Geçtiğimiz sene çıkan Blade Stealth, barındırdığı donanımların yanı sıra hafifliği ve inceliğiyle sevilmişti. Cihaz, yalnızca 15 milimetre kalınlığa ve 1,5 kilogram ağırlığa sahipti. Cihazın içindeyse hiç de hafife alamayacağımız NVIDIA GTX 1650 Max-Q bulunuyordu.

Bu kadar güçlü donanımı böylesine hafif bir bilgisayara yerleştiren Razer, bu başarısıyla herkesin beğenisini topladı. Bu yıl çıkan yeni Blade Stealth ise çıtayı biraz daha yükseltti. 2020 model Razer Blade Stealth, 4 GB belleğe sahip NVIDIA GTX 1650 Ti Max-Q ekran kartıyla geldi.

Razer’ın oldukça ince ama bir o kadar güçlü yeni bilgisayarının işlemci kısmındaysa geçtiğimiz yıl aynı modelde kullanılan işlemci kullanıldı. Razer, 2020 model bilgisayarında yeniden Intel Core i7-1065G7H işlemcisine yer verdi fakat şirket bu sene işlemcinin 15 W’lık modeli yerine 25 W’lık daha iyi performans veren modelini tercih etti.

Bugün tanıtılan 2020 model Razer Blade Stealth 13, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu ince ve güçlü bilgisayarın fiyatıysa 1.799 dolardan (güncel kurla yaklaşık 12.564 TL + vergiler) başlayacak.