Razer, Dünyanın İlk Süper İnce Oyuncu Bilgisayarını Duyurdu

Berlin’deki IFA 2019 fuarı başlamadan hemen önce, oyun bilgisayarları ve ekipmanları üreticisi Razer, suyu ısıtmaya başladı. Ultrabook sınıfında bir oyuncu bilgisayarı tanıtan Razer, yüksek performansı son derece ince, hafif ve şık bir tasarımla sunmayı başardı. Gelin Razer Blade Stealh 13’ün özelliklerine birlikte bakalım.

Gerek 8 - 12 Eylül 2019 tarihleri arasındaki IFA 2019 etkinliği, gerek 10 Eylül’deki Apple lansmanı bize yılın son 3 ayında teknoloji gündeminin nasıl yoğun olacağını gösteriyor. Oyun bilgisayarları üreticisi Razer’ın son yıllara damgasını vuran Blade Stealth serisi dizüstüleri de her yıl olduğu gibi bu yoğun dönemin yıldızlarından.

Razer yeni bilgisayarı Blade Stealth 13’ü “Dünyanın ilk oyun ultrabook’u” olarak tanıttı. Bilmeyenler için “ultrabook”, yine son yıllarda piyasaya sürülen, çoğu mobil yongalara sahip hafif ve son derece ince dizüstü bilgisayarları tanımlayan bir sıfat. Bu bilgisayarların büyük bir kısmı yüksek performansa sahip değil.

Razer ise işlemci dünyasında yaşanan gelişmeleri de avantaja çevirerek oyun bilgisayarlarıyla ultrabookları bir araya getirmeye çalışıyor. Zira Blade Stealth 13, Nvidia GeForce GTX 1650 grafik kartına, Intel’in 10. nesil i7 işlemciye, 4K Ultra HD dokunmatik bir ekrana sahipken, tüm bunları kapalı haliyle 15 mm kalınlıkta bir gövdeye sığdırmış durumda. Üstelik bilgisayar sadece 900 gram ağırlığa sahip.

Razer Blade Stealth 13 özellikleri:

Ekran: 13 inç 4K Ultra HD dokunmatik ekran, Corning Gorilla Glass

İşlemci: Intel i7 1065G7 10. nesil CPU

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1650 GPU ve Intel Irıs Plus

RAM: 16 GB GDDR4

Hafıza: 256 GB ya da 512 GB PCIe M.2 SSD

Kalınlık: 13 inç

Ağırlık: 900 gram

Doom Eternal’ı yüksek grafiklerde 60+ FPS performans ile oynattığı söylenen, Razer Blade Stealth 13, Razer.com üzerinden şimdilik sadece ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin, Avustralya, Hong Kong, Japonya, Singapur ve Tayvan’da satışa sunulacak. Türkiye’ye geliş tarihi net değil ancak global fiyatının 1.499 dolar olduğunu, bunun da vergisiz 8.500 TL’ye karşılık geldiğini belirtelim.

IFA 2019 başlayınca sizlere tüm yenilikleri ve detayları aktarıyor olacağız, takipte kalın.