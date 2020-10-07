Razer, Dünyanın İlk Işıklı Kredi Kartını Duyurdu

VISA ile bir iş birliğine giden Razer, oyunculara özel bir kredi kartı duyurdu. Mat siyah renkte olan kredi kartının üzerindeki Razer logosu, temassız ödeme sırasında yeşil renge bürünüyor. Şu an için sadece Singapur'da kullanılabilen kart, ilerleyen süreçte çeşitli ülkelerde yaygınlaşacak.

Oyuncu ekipmanı sektörünün önemli isimlerinden Razer, bugün bambaşka bir ürünle tüketicilerin karşısına çıktı. Çok uluslu finans hizmeti şirketi olan VISA ile bir iş birliği yapan Razer, oyuncuların hayran kalacakları bir kredi kartı duyurdu. Pek çok kişi kredi kartlarının cüzdanlarında kapladıkları yerden rahatsız olsa da Razer'ın kredi kartı, tasarımıyla her tüketicinin beğeneceği türden.

Razer tarafından duyurulan kredi kartı, siyah ve mat bir renge sahip. Şirketin kendi ödeme sistemi olan Razer Pay ile kullanılabilen kart, üzerinde bir çip ve Razer logosu taşıyor. Üstelik bu logo, temassız bir ödeme yapılmak istendiğinde Razer'la bütünleşmiş olan yeşil renge bürünüyor. Oldukça premium bir yapısı olan kart, oyunseverlerin gözdesi olmayı başaracak gibi görünüyor.

Razer'ın kredi kartı işte böyle görünüyor

Yeni kredi kartları ile ilgili açıklamalarda bulunan Razer CEO'su Min-Liang Tan, bu kredi kartını kullanan tüketicilerin dünya çapındaki 61 milyon tedarikçiden sınırsız geri ödeme alabileceklerini söylüyor. Tan'ın açıklamalarına göre Razer'ın kredi kartıyla yapılan alışverişlerde, yüzde 1 geri ödeme alınacak.

Razer'ın sunduğu kredi kartının avantajları bununla sınırlı değil. Yapılan açıklamalara göre Razer, kredi kartı programına abone olan tüketicilere, Razer ürünleri satın alırken yüzde 5 geri ödeme yapacak. Sistem rayına oturana kadar yapılacak beta testlere katılan tüketiciler, yüzde 10'a kadar geri ödeme imkanı yakalayacaklar. Şu an için sadece Singapur'da kullanılabilen kredi kartı, ilerleyen dönemlerde daha çok ülkede erişilebilir olacak.