Razer, özellikle oyun yayınlarında titreşimlerin hissedilmesini sağlayacak ve oyun deneyimini çepeçevre yaşatacak Project Esther'i ve HD Haptics oyuncu minderini tanıttı.

Oyun yayınları ve oyun deneyimleri her ne kadar vazgeçemediğimiz şeyler olsa da özellikle oyun izlerken bu deneyimi sadece ikinci elden yaşayabiliyoruz. Razer, bu durumu değiştirmek için haptik adı verilen titreşim modüllerinin de iletilebilmesini sağlayan Project Esther adlı yeniliği ve bu özelliğin kullanıldığı oyuncu minderini Mobile World Congress'te duyurdu.

Çepeçevre oyun deneyimi

Haptikler, dokunma aracılığıyla bilgisayar tabanlı uygulamalar ile iletişime geçilebilmesi için kullanılan araçlar olarak biliniyor. Özellikle oyun alanında çok kullanılan bu teknoloji, yapımların daha derin bir şekilde deneyimlenebilmesini sağlıyor. Razer da bu sensörlerdeki verilerin iletilebilmesi için çalışıyor. Bu teknoloji ile birlikte oyunların izlenmesinde de daha derin bir deneyim yaşanacak, oyunlar da daha üst bir seviyeye çıkacak.

Razer bu teknolojinin kullanıldığı bir de minder tanıttı. HD Haptics Gaming Cushion, bu teknoloji için geliştirilmiş olan özel bir demo yarış oyunu ile birlikte Mobile World Congress'te gösterildi. Razer Kraken HyperSense V3 başlığın modifiye edilmesiyle oluşturulan ve 20 uç noktasına sahip minder, demo yarış oyununda motor gürültüsünden aracın lastik aşınmasına kadar farklı deneyimleri bir arada yaşatıyor.

Bu teknoloji ileride oyunların daha farklı alanlarda da gelişmesini ve oyun deneyimini farklı şekillerde çeşitlendirmeyi sağlayacaktır. Geçmişte sadece görme duyumuza hitap eden, zaman içerisinde kulaklarımıza da hitap etmeye başlayan oyunların bir sonraki hedefi, titreşim gibi teknolojilerle dokunma hissi olacak.