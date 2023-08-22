Bugüne kadar bilgisayarları, kulaklıkları ya da klavyeleriyle bildiğimiz Razer, yeni bir ürün çıkardı. Bu seferki çok farklı. Bir tıraş bıçağı!

Oyuncu ekipmanları konusunda adından söz ettiren Razer, bugüne kadar pek çok oyuncunun favorileri arasındaydı. Ancak yeni girişimi olan tıraş bıçağıyla belli ki gözünü başka alanlara da dikmiş.

Razer ve Gillette arasında yapılan anlaşmayla, Gillette Labs Razer adıyla yeni bir tıraş bıçağı piyasaya sürüldü. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu tıraş bıçağı, markanın renkleriyle uyumlu olacak şekilde siyah ve yeşilden oluşuyor.

Her iki cinsiyet için de uygun

Razer ve Gillette arasındaki anlaşma kapsamında sınırlı sayıda piyasaya sürülen tıraş bıçağı, markanın klasik yeşil tasarımına sadık kalmış görünüyor.

Bu özel tıraş bıçağı, her cinsiyetten oyuncunun yüzünü ve bacaklarını tıraş etmesine yardımcı olması için standart Gillette başlıklarına sahip. Ancak tabiiki bu tıraş bıçağı, Razer’in klasik RGB aydınlatmasına sahip değil.

Gillette ve Razer arasındaki bu anlaşmanın temeli, aslında 1 Nisan için yapılan bir videodan ortaya çıktı. Razer, 1 Nisan’da yayınladığı bir gencin oyuncu faresiyle yüzünü tıraş ettiği videodan ilham alarak bu anlaşmayı yaptı.

Ürünü her iki cinsiyetin kullanımına da uygun olduğunun altını çizen Razer, yalnızca yüz için değil vücut için de kullanılabileceğini söyledi. Yani tasarım, yalnızca erkekler için değil.

1 Nisan'da Razer'in yayınladığı video: