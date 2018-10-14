Razer Phone 2 En İyi Oyuncu Telefonu mu? (Anket)

"Oyun telefonu" trendinin kurucusu ve ilk temsilcisi olan Razer, geçtiğimiz günlerde yeni telefonu Razer Phone 2'yi tanıtmıştı. Günümüzün en iyi özelliklerine sahip olan cihaz ilk bakışta oldukça etkileyici. Peki gerçekte de öyle mi?

5.72 inç boyutunda Quad HD 120 Hz UltraMotion ekranı ile benzersiz bir görüntü kalitesi sunan Razer Phone 2, Snapdragon 845 işlemci ve 8GB RAM kapasitesi ile hemen her oyunu en iyi görüntü kalitesinde en iyi performans ile çalıştırmayı garanti ediyor.

Şirket, önceki nesil telefonunda kullandığı ekranı da değiştirmeyi unutmamış; 650 nitlik ekran orijinal telefondaki 300 nitlik ekranın oldukça ilerisinde. Şirket ayrıca kameralarını yeni sensörlerle donatarak OIS ve Dual Pixel Otofokus özelliklerini de getiriyor; bu durum aynı zamanda 4K videoların 60 fps'de çekilmesine olanak sağlıyor.

Tüm bu özellikler telefonu bir oyun telefonu olmanın yanında çok güçlü bir amiral gemisi haline de getirmekte. Ancak Razer'ın buradaki amacı oyun konusunda güçlü olmak. Arka taraftaki RGB Razer logosu da bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. 120 hertz'lik yenileme hızı sunan ekran da bunun cabası. Hatırlayacak olursak Asus'un ROG Phone'u "sadece" 90 hertz'lik yenileme hızı sunuyordu.

Telefonun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatı ise biraz düşündürücü. Geçen seneki baz model 700 dolar seviyesindeyken bu seneki baz model 800 dolar civarında. 800 dolara 64 GB depolama alanı alırken 900 dolara 128 GB'lık depolama alanı almış oluyorsunuz. iPhone XS'in ve Galaxy Note9'un 1000 dolarlık fiyat etiketini düşününce bu fiyatlar artık normal gelmeye başlıyor.

Peki siz Razer Phone 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefon fiyatını hak ediyor mu?