Razer Phone 2 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bir süredir sızıntı ve söylentileri çevrimiçi ortamda dolaşan Razer Phone 2 nihayet resmi olarak tanıtıldı. Ekranı, işlemcisi ve LED aydınlatmalı logosu ile gerçek bir oyuncu telefonu olan cihaz, fiyatı ile mobil oyuncuları fazlasıyla memnun edecektir.

Bir oyuncu ekipmanı üreticisi olan Razer, şirketin ikinci nesil oyun odaklı akıllı telefonu olan Razer Phone 2’yi resmi olarak duyurdu. 5.72 inç boyutunda Quad HD 120 Hz UltraMotion ekranı ile benzersiz bir görüntü kalitesi sunan Razer Phone 2, Snapdragon 845 işlemci ve 8GB RAM kapasitesi ile hemen her oyunu en iyi görüntü kalitesinde en iyi performans ile çalıştırmayı garanti ediyor.

Razer Phone 2’nin arkasında biri telefoto olmak üzere 12MP’lik çift kamera bulunuyor. Ayrıca çift arka kameranın hemen altında Chroma RGB LED aydınlatmaya sahip bir Razer logosu bulunuyor. LED aydınlatmalı logo ile gerçek bir oyuncu telefonu görünümüne kavuşan Razer Phone 2, buhar bölmeli soğutma teknolojisi ile oyunlarda sıradan bir amiral gemisine göre çok daha az ısınıyor.

Sızıntılarda da gördüğümüz gibi Razer, telefonun tasarımında neredeyse hiçbir değişiklik gerçekleştirmedi. Fakat bu durum, tasarımda hiçbir geliştirme olmadığı anlamına gelmiyor. Cam arka panele sahip olan cihaz, suya ve toza karşı direncini IP67 sertifikası ile gösteriyor. Ekranın alt ve üst çerçevelerinde bulunan stereo hoparlörler ise Dolby Atmos desteği ile mükemmel bir ses kalitesi sunuyor.

Razer, tasarımı değiştirmediği gibi cihaza bir 3.5mm’lik kulaklık girişi de eklemedi. Ancak 24 bit DAC Ses Adaptörü, 3.5mm kulaklık girişinin eksikliğini unutturuyor. Razer Phone 2, 8,5 mm gibi son derece ince bir gövdeye sahip. Buna rağmen gövdenin altında Qualcomm Quick Charge 4+ ve kablosuz şarj destekli 4000mAh’lik devasa bir pil yer alıyor.

Razer Phone 2 Özellikler

5.72 inç (2560×1440 piksel) Quad HD IGZO LCD UltraMotion ekran

Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

8 GB LPDDR4x RAM, 64 GB (UFS) depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, f/1.75 diyaframlı geniş açı + 12MP, f/2.6 diyaframlı telefoto çift arka kamera

8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS, USB Type-C, NFC

Qualcomm Quick Charge 4+ ve Kablosuz Şarj destekli 4000mAh batarya

Ayna ve saten olmak üzere iki farklı sürüm ile mobil oyuncuların beğenisine sunulacak olan Razer Phone 2’nin fiyatı 799 dolar (~4799 TL) olarak açıklandı. Günümüzde amiral gemilerinin 999+ dolar (~5999 TL) fiyat etiketlerine sahip olduğunu düşünürsek Razer Phone 2’nin sunduğu teknoloji ve performansa göre iyi bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz.