Razer Phone 2, Geekbench Puanı ile Hayal Kırıklığı Yarattı

Birleşik Devletler menşeli oyuncu ekipmanı üreticisi Razer'in yeni oyun odaklı akıllı telefonu Razer Phone 2, Geekbench'te listelendi.

Geçtiğimiz yıl tanıtmış olduğu Razer Phone ile akıllı telefon endüstrisinde ‘oyun odaklı telefon’ başlığı altında yeni bir kategori açmış olan Razer, geçtiğimiz günlerde Razer Phone 2’nin geleceğini doğrulamıştı. Bugüne geldiğimizde ise Razer Phone 2’nin Geekbench’te listelendiğini görüyoruz.

8GB RAM kapasitesine sahip olduğu görülen Razer Phone 2’nin Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden güç aldığını tahmin etmek zor değil. Tek çekirdek performansında 2026, çoklu çekirdek performansında ise 8234 puan alan Razer Phone 2’nin aldığı puanlar ile rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

China Joy 2018’de açıklamalarda bulunan bir Razer yetkilisi, Razer Phone 2’nin Aralık ayında piyasaya sürülebileceğini dile getirmişti. Dolayısı cihaz henüz geliştirme aşamasında ve Geekbench sonuçları cihazın nihai performansını yansıtmayacaktır. Razer’in yeni oyun odaklı telefonu ile kendi alanında yeniden zirveye oturması bekleniyor.