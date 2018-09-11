Düşündüğünüzden de Güçlü: Razer Phone 2 Geliyor

Oyunculara özel ekipmanlarıyla gönüllerde yer etmiş olan firma Razer, ultra güçlü telefonunun yeni versiyonuyla karşımıza çıkıyor.

Razer ismine uzunca bir süredir aşinayız. Daha önce oyuncu ekipmanları, pahalı mouse ve klavye setleriyle alışık olduğumuz firma, yeni telefonuyla karşımızda. Peki AnTuTu testleri ile hayal kırıklığı yaratan telefon, karşımıza bu derece güçsüz mü çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde kendisiyle özdeşleşen 'RGB Aydınlatma' sistemini telefonuna da entegre edeceğini duyuran Razer, AnTuTu testlerinin güncel haliyle rüştünü ispatladı. Samsung Galaxy S9'dan dahi güçlü görünen telefon, daha öncesinde açıklanan AnTuTu puanlarını adeta ezip geçti.

Gördüğünüz üzere Razer'ın rakiplerinden geri kalmaya hiç mi hiç niyeti yok. Yine sağlam bir oyun performası, yine güçlü bir donanım ve maalesef yine pahalı bir fiyatla piyasaya çıkacak olan Razer Phone 2, en azından ilk düşünülenlere göre parasının hakkını vereceğe benziyor.