Razer'in yeni oyuncu telefonu Razer Phone 2, Amazon İtalya'da listelendi. Cihaz listeden hemen kaldırılmış olsa da görseller ve bilgiler hemen kaydedildi.

Bir oyuncu ekipmanı üreticisi olan Razer’in oyuncu odaklı yeni akıllı telefonu Razer Phone 2, bugünün ilerleyen saatlerinde mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Cihaz hakkında şimdiden pek çok bilgiye sahibiz ancak Amazon İtalya, bize bildiklerimizden biraz daha fazlasını gösterdi.

Amazon İtalya’da ortaya çıkan görsellere göre Razer, cihazın tasarımını birinci nesle göre fazla değiştirmemiş. Tasarım noktasında en büyük değişiklik çift kamera modülünün yeni konumu. Pardon, en büyük ikinci değişiklik dememiz gerekiyordu. Çünkü en büyük değişiklik, mobil oyuncuları gerçekten sevindirecek türden.

Razer oyuncu ekipmanlarının neredeyse tamamı Chroma RGB LED aydınlatmaya sahiptir. LED aydınlatma, ekipmanların çok daha gösterişli ve dinamik görünmesini sağlıyordu. Razer Phone 2’de Chroma RGB LED aydınlatma ile geliyor. Böylece cihazın arkasında bulunan Razer logosu, kullanıcının istediği renkte LED aydınlatmaya sahip olacak.

Diğer özellikler ise beklediğimiz şekilde. Snapdragon 845 işlemci, 8GB RAM, 64GB depolama alanı kapasitesi. 5.72 inç QHD 120Hz LCD bir ekran. Ekran, birinci nesil Razer Phone ile aynı olduğu için eleştiriye açık olsa da Razer Phone 2’nin en büyük rakibi Asus ROG dahi 90Hz ekrana sahip.