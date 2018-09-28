Razer Phone 2'nin Ön ve Arka Tasarımı Ortaya Çıktı

Tutarlı sızıntıları ile ünlü Evan Blass, Razer Phone 2'nin tasarımı hakkındaki tüm sürprizleri bozdu. Cihazın basın görsellerini sızdıran Blass, tasarımını tümüyle ortaya çıkardı.

Aslen bir oyuncu ekipmanı üreticisi olan Razer’in ikinci nesil oyuncu telefonu Razer Phone 2, mobil oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Şu ana kadar cihaz ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşmiş olsa da cihazın tasarımını tümüyle görme fırsatımız hiç olmamıştı. Fakat isabetli sızıntıları ile ünlü Evan Blass, Razer Phone 2’nin basın görsellerini paylaşarak cihazın hem ön hem de arka panel tasarımını gün yüzüne çıkardı.

Evan Blass’ın paylaştığı görsele göre Razer, ikinci nesil oyuncu telefonunda da birinci nesil Razer Phone’da olduğu gibi keskin kenarlı bir tasarım benimsiyor. Cihaz, yine çerçeveli bir tasarıma sahip olacak ancak bu çerçeveler geçtiğimiz yıl tanıtılan Razer Phone’a göre bir miktar inceltilmiş gibi duruyor.

Razer, kamera modülünün konumunda da değişikliğe gidiyor. Çift arka kamera, Razer logosunun hemen üzerinde cihazın ortasında konumlandırılıyor. Geçtiğimiz yıl ise sol üstte yer alıyordu. Ayrıca çift LED flaş da çift arka kameranın ortasına konumlandırılmış durumda. Arka tarafta bir parmak izi tarayıcı bulunmaması, cihazın ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile geleceğine dair iddiaları güçlendiriyor.

Bazı söylentilere göre Razer, cihazın arkasında bulunan Razer logosuna Chroma RGB yazılımı kullanarak LED aydınlatma ekleyecek. Evan Blass da logonun LED aydınlatmalı olacağı yönündeki iddiaları destekledi. Böyle bir gelişme, Razer Phone 2 bir oyuncu telefonu olduğu için hoş bir görüntü sağlayabilir ancak cihazın batarya ömrü açısında ciddi kısıtlamalara da neden olabilir.