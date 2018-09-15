Razer Phone 2’nin Tanıtım Tarihi Netlik Kazandı

Akıllı telefon sektörü oldukça büyük bir pazar haline geldi ve bu sebeple de cihazlarının kendilerini öne çıkarması da bir hali güç oldu. Ancak bu yarışta ileri geçen Razer, cihazları ile ilgi toplamaya başladı.

Telefonlar da bilgisayarlar gibi amaca yönelik olarak geliştirilmeye başladı. Eskiden asıl kullanım amacı aramak ve SMS mesajı atmak olan cihazlarımız, artık oyuncu ekipmanı olarak kullanılmasının yanı sıra bilgisayar görevi dahi görebiliyor. Ancak bu noktada firmaların işleri hiç de kolay değil çünkü teknoloji sektörü her geçen gün yeni bir özelliği doğuruyor.

Bu yarışta öne çıkabilen firmalardan bir tanesi de Razer. Oyuncu telefonu fikrini telefon dünyasına kazandıran Razer, ikinci modeli olan Razer Phone 2’yi yakın zamanda kullanıcıları ile buluşturacak. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan cihazın özellikleri ve tasarımı da sızıntılar yardımı ile duyulmuştu.

Öncesinde 10 Ekim’de duyurulacağı iddiaları ile karşılaşan cihaz, en sonunda bu sızıntıyı doğruladı. Razer’ın yaptığı resmi açıklamaya göre akıllı telefon, 10 Ekim 2018 tarihinde tanıtılacak. Şu an için tasarım ve donanım dışında havai farklar içermediği düşünülen Razer Phone 2 için basın davetiyeleri de gönderilmeye başlandı.

Özelliklerine gelecek olduğumuzda cihaz, AnTuTu’da belirtildiği üzere 512 GB’lık depolama alanına, 8GB’lık RAM’e ve Android 8.1(Oreo) sürümüne sahip olabilir. Gücünü Snapdragon 845’den alacağı düşünülen Razer Phone 2; ROG Telefon, Xiaomi Black Shark ve diğer son model cihazlarla da rekabet edebilecek yeterlilikte olacak.