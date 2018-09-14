Geçtiğimiz birkaç haftadır geçen sene çıkmış orijinal Razer Phone'un halefi olacak olan Razer Phone 2 ile ilgili raporlar görüyoruz. Bu raporların çoğu teknik özellikler ve diğer özellikler hakkındayken tasarımla ilgili her hangi bir bilgi vermiyordu. Yeni bir sızıntı ise Razer Phone 2'nin ön panelinin nasıl görüneceği hakkında bilgi veriyor.

Sızıntı Android Headlines sitesinden gelirken bilgiler, güvenilir bir kaynağa dayandırılıyor. Renderdan anlaşıldığına göre Razer Phone 2'nin selefiyle neredeyse birebir aynı olduğu görülüyor. İki telefon arasındaki en büyük farklılık kilit ekranı duvar kağıdı ve tarih-saat.

(Razer Phone solda, Razer Phone 2 sağda)

2018'de çıkan alt-orta seviye telefonlar dahi çerçeveleri küçültmeye çalışırken hala büyük alt ve üst çerçevelere sahip olan cihazın bunu öne bakan hoparlörlerden taviz vermemek için yaptığını düşünüyoruz.

Her ne kadar resmî bir açıklama yapılmamış olsa da, telefon yüksek ihtimalle 10 Ekim'de tanıtılacak. Bunu ise kilit ekranındaki tarihe bakarak söyleyebiliyoruz; çünkü ilk Razer Phone'da da benzer bir olay olmuş ve kilit ekranındaki tarih olan 1 Kasım'da tanıtılmıştı.

Eğer teknik özellikler hakkında konuşacak olursak, tahminlere göre Snapdragon 845 işlemci ve 8 GB RAM ile gelecek olan cihaz, 120 hertzlik 5.7 inçlik bir ekran sunacak. 512 GB'a kadar dahili depolama seçenekleriyle gelecekken kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak.