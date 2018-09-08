Razer Phone 2, RGB Aydınlatma İle Geliyor

Teknoloji devi Razer, bilgisayar ve aksesuarlarında kullanılan Chroma LED aydınlatmalarını yeni çıkacak olan Razer Phone 2'ye entegre edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sene çıkış yapan Razer Phone, oyun telefonu adı altında amiral gemisi olarak çıkış yapmıştı. Bu sene de Razer Phone 2 için kollarını sıvayan şirket, telefona Chroma LED özelliği ekleneceğini söyledi.

Geekbench testlerinde hayal kırıklığı yaratan Razer Phone 2 için Razer, daha test aşamasında olduğunu bu tür eksikliklerin olabileceğini söyledi. Yine de oldukça merak uyandıran telefonun, oyuncu kesimi için daha heyecanlandırıcı olan bir haberi var.

Oyun bilgisayarı ya da oyuncu aksesuarı denildiğinde akla ilk gelen özellik olan LED aydınlatma, yeni çıkacak telefona entegre edileceğe benziyor. Genellikle klavye, bilgisayar kasası veya mouse gibi cihazlarda kullanılan bu ısıklandırma; telefonu rakiplerinden bir adım ileriye götürebilir. Razer de şirket olarak bu görsel efektleri gerçekten harika kullanıyor.

Kendine ait olan HDK (donanım geliştirme kilidi) ile kullanılan efektlerin senkronize edilmesini sağlayabiliyor. Bu özellik ile klavyede veya farede bulunan RGB aydınlatmalarını, hatta telefonda ya da kendi kurduğunuz LED ışıklandırmayı dahi yönetmeyi sağlıyor. Yeni çıkacak Phone 2 ile Razer'in telefon piyasasında daha yüksek yerlerde olamasını bekliyoruz.