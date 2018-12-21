Başarılı analist Mark Mahaney, Amazon Alexa'nın değerinin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artacağını söyledi.

Amazon’un akıllı asistanı Alexa, Royal Bank of Canada’nın (RBC) analisti Mark Mahaney’e göre, 2021 yılına kadar e-ticaret devinin toplam gelirinin yüzde beşini oluşturabilir ve 18 milyar dolarlık gelirini 19 milyar dolara çıkarabilir.

Şirketin hisselerinin artacağını tahmin ederek satış fiyatının %54 altında bir değere hisseleri satın alan Mahaney, Amazon’un akıllı hoparlörlerinin uzun vadede iyi bir yatırım olabileceğine inandığını belirtti. Ayrıca Mahaney, raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Genel olarak Amazon’un cihazlarındaki felsefe, ürünü bir fiyata satıp kullanıcılar ürünü kullandıklarında sağladığı hizmetten para kazanmak olmuştur. Amazon Alexa’nın da aynı yolu izlediğini görebiliyoruz.”

RBC, müşterilerinin sahip oldukları akıllı asistanların sayısını öğrendiği zaman fazlasıyla şaşırmıştı. Amazon’un Alexa araştırması sonucunda muhataplarının %41’inin en az bir adet akıllı asistana sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Amazon hisseleri sene içerisinde fazlasıyla iniş ve çıkış yaşamıştı. 2018’in ilk sekiz ayında %75 oranında bir değer kazanan hisse değerleri, Eylül ayında başlayan ve stoklarını likide eden hisse sahiplerinin artmasından sonra düşüşe geçti.