Realme'den 108 MP Kameralı Telefon Geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’nin Hindistan CEO’su bir teknoloji sitesine yaptığı açıklamada, şirketin 108 MP ana kameraya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını söyledi. Yönetici, ayrıca markanın pazar politikalarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.

Realme, 2019’un üçüncü çeyreğinde Hindistan’da en çok telefon satan dördüncü marka olmayı başarmıştı. Şirket, ayrıca yaptığı bir açıklamada Hindistan’da Mayıs 2018’den bu yana yürüttüğü faaliyetlerle 15 milyondan fazla akıllı telefon sattığını duyurmuştu.

Realme India CEO’su Madhav Sheth The Mobile Indian’a yaptığı açıklamada şirketin, 108 MP ana kameraya sahip bir telefon üzerinde çalıştığını doğruladı. Yönetici, bu bilgi haricinde yeni telefona ilişkin herhangi bir başka açıklamada bulunmadı.

Teknoloji markası olmak

Adını akıllı telefonlarıyla duyduğumuz Realme, birkaç Nesnelerin İnterneti cihazı üzerinde de çalışıyor ve bu cihazlardan bazıları, önümüzdeki sene piyasaya çıkacak. Sheth, yaptığı konuşmada “Realme, bir mobil marka olmayacak; bir teknoloji markası olacak. Felsefemiz oldukça basit. Nesnelerin İnterneti ürünlerini, sadece laf olsun diye üretmeyeceğiz, kullanıcılara yardımcı olabilecek ürünler üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Realme’nin rakipleri olan Xiaomi, Samsung ve Vivo’nun oldukça güçlü çevrim dışı varlıkları bulunuyor ve böylece daha fazla cihaz satabiliyorlar. Bu konuda da rakipleriyle mücadele etmek isteyen Realme, 2020 yılından itibaren perakende mağazalarını arttırmayı planlıyor.

Akıllı telefonların çevrimiçi ve çevrimdışı mağazalardaki fiyat farklılığının önüne nasıl geçecekleri sorusuna da cevap veren Sheth, “Bu, bizim için en önemli şey. Biz, çevrimiçi ya da çevrimdışı olsun tüm partnerlerin aynı seviyede olması gerektiğine inanıyoruz. Çevrimdışı market için oldukça net bir görüşümüz var ve çevrimiçi pazardaki stratejimizle devam edeceğiz. Çevrimdışı pazarda, çevrimiçi alanda gördüğümüzle aynı oranda büyüme göremeyeceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sheth, ayrıca perakendecilerle olan ilişkileri konusunda, büyük markaların gönderdiği telefon sayının dörtte biri kadar telefon gönderdiklerini ancak ürünleri zamanında ulaştırdıklarını ifade etti. Yönetici, ayrıca 2020 ile birlikte markanın farklı bir segmente gireceğini dile getirdi.