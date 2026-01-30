Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

realme, Uygun Fiyata Bomba Özellikler Sunan Yeni Telefonlarını Duyurdu!

realme, üst düzey özellikleri nispeten uygun fiyata sunan yeni telefonlarını duyurdu. realme 16 Pro 5G ve realme 16 5G olarak isimlendirilen telefonlar, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyorlar. Peki bu telefonlar neler sunuyor? İşte detaylar...

realme, Uygun Fiyata Bomba Özellikler Sunan Yeni Telefonlarını Duyurdu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi realme, Vietnam'da düzenlediği bir etkinlikte 16 5G ve 16 Pro 5G isimli telefonlarını duyurdu. Amiral gemisi özelliklerle donatılan akıllı telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Peki realme 16 5G ile realme 16 Pro 5G neler sunuyor? Bu telefonların fiyatı ne kadar olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda realme 16 Pro 5G

Başlıksız-1
Ekran 6.78 inç, FHD+ (1272 x 2772 piksel), 144 Hz, 6.500 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Max
RAM 12 GB (LPDDR4X)
Depolama 256 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 200 MP + 8 MP
Batarya 7.000 mAh (80W)
İşletim Sistemi realme UI 7.0 (Android 16)

realme 16 Pro 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 560 dolar

realme 16 5G

Başlıksız-1
Ekran 6.57 inç, FHD+ (2372 x 1080 piksel), 120 Hz, 4.200 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 6400 Turbo
RAM 8-12 GB (LPDDR4X)
Depolama 256 GB (UFS 2.2)
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 50 MP + 2 MP
Batarya 7.000 mAh (60W)
İşletim Sistemi realme UI 7.0 (Android 16)

realme 16 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 440 dolar
12 GB + 256 GB 480 dolar
Bu Telefonu Parasını Verseniz Bile Sahip Olamazsınız: Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition Duyuruldu Bu Telefonu Parasını Verseniz Bile Sahip Olamazsınız: Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition Duyuruldu
Akıllı Telefon Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim