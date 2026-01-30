realme, Uygun Fiyata Bomba Özellikler Sunan Yeni Telefonlarını Duyurdu!

Çinli teknoloji şirketi realme, Vietnam'da düzenlediği bir etkinlikte 16 5G ve 16 Pro 5G isimli telefonlarını duyurdu. Amiral gemisi özelliklerle donatılan akıllı telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.
Peki realme 16 5G ile realme 16 Pro 5G neler sunuyor? Bu telefonların fiyatı ne kadar olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Karşınızda realme 16 Pro 5G
|Ekran
|6.78 inç, FHD+ (1272 x 2772 piksel), 144 Hz, 6.500 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7300 Max
|RAM
|12 GB (LPDDR4X)
|Depolama
|256 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|200 MP + 8 MP
|Batarya
|7.000 mAh (80W)
|İşletim Sistemi
|realme UI 7.0 (Android 16)
realme 16 Pro 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|560 dolar
realme 16 5G
|Ekran
|6.57 inç, FHD+ (2372 x 1080 piksel), 120 Hz, 4.200 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6400 Turbo
|RAM
|8-12 GB (LPDDR4X)
|Depolama
|256 GB (UFS 2.2)
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 2 MP
|Batarya
|7.000 mAh (60W)
|İşletim Sistemi
|realme UI 7.0 (Android 16)
realme 16 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|440 dolar
|12 GB + 256 GB
|480 dolar