Oppo RealMe, 1 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Oppo'nun bu yıl içerisinde kurulan genç ve yeni alt markası RealMe, 1 Milyon kullanıcıya ulaştı.

Akıllı telefon pazarına hızlı ve başarılı bir giriş yapan RealMe'nin ilk akıllı telefonu olan RealMe 1, bu yılın mayıs ayı içerisinde, bir sonraki modeli olan RealMe 2 de ağustos ayında lansman edilmişti.

RealMe 2, ilk etapta 200.000 adet sattı. İkinci satışı sonunda toplam satış miktarı 370 bine ulaştı. Her iki satışta da telefon satışa çıkarıldığı andan itibaren 5 dakika geçmeden stoklar tükenmişti. 18 Eylül, yani bugün erken saatlerde bir satış daha yapıldı ancak bu satışa ait rakamlar henüz açıklanmadı.

Realme 1 ve 2 nin toplam satışı 1 milyona ulaştı. 10 günden kısa bir süre içerisinde, RealMe'nin telefonları arasına Realme 2 Pro'da eklenecek. RealMe 2 Pro hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.