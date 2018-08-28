Tasarımı ile bazı amiral gemilerini geride bırakmayı başaran, mütevazı fiyatı ile ise her cebe kendini sevdirmeyi başaran Realme 2 resmen duyuruldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’un alt markası olan Realme, şirketin ikinci nesil akıllı telefonu olan Realme 2’yi tanıttı. Çentikli tasarımı ile günümüz akıllı telefon trendlerine uyum sağlayan Realme 2, 6.2 inçlik HD+ ekranında %88.8 ekran gövde oranı ile seviyesindeki pek çok cihazdan daha iyi bir tasarım sunuyor.

Qualcomm’un Snapdragon 450 işlemcisinden güç alan cihaz, 3GB ve 4GB olmak üzere iki farklı RAM kapasitesine, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı kapasitesine sahip. Yapay zeka destekli 8MP’lik bir ön kameraya sahip olan cihaz, sahne tanıma özelliği ve yüz tanıma kilidi sunuyor.

Realme 2 Özellikler

6.2 inç 1520x720 piksel HD+ ekran

Snapdragon 450 işlemci, Adreno 506 GPU

3GB RAM+32GB depolama / 4GB RAM+64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/2.2 diyafram+2MP, f/2.4 diyaframlı arka kamera

8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

4230mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB OTG

Elmas siyah ve elmas kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Realme 2’nin 3GB RAM’li versiyonu ~800 TL, 4GB RAM’li versiyonu ise ~950 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.