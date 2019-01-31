Ülkemizde yavaş yavaş tanınmaya başlayan OPPO'nun alt markası Realme, kullanıcılarını en güncel Android deneyimine kavuşturmak için oldukça heyecanlı görünüyor. Yayınlanan GeekBench test sonuçlarına göre Snapdragon 660 yonga setine sahip tek Realme ürünü olan 2 Pro, Android Pie güncellemesine önümüzdeki ay kavuşabilir.

Akıllı telefon üreticisi Realme, 2019'un ilk yarısı dolmadan önce cihazlarını Android Pie ile güncelleyeceğinin sözünü kullanıcılara vermişti. Gündeme gelen yeni gelişmelerle birlikte, şirketin en pahalı olan akıllı telefonları 2 Pro'da Android Pie'ı kullanacakları kesinleşti.

GeekBench'in güncel listelemesine göre, Qualcomm Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alan Realme 2 Pro için Android 9 Pie güncellemesi yolda. Bunun yanı sıra eğer devam eden testlerde herhangi bir sorun yaşanmaz ise Android Pie güncellemesi, Realme'nin uygun donanıma sahip tüm cihazlarına önümüzdeki ay gelebilir.

Şirket tarafından güncelleme alacak cihazların yer aldığı resmi bir liste yayımlanmadığından dolayı kullanıcıların Android'in en yeni halini deneyimlemek için bir süre daha beklemesi gerekecek.