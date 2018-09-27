Realme'nin orta seviyedeki en yeni temsilcisi Realme 2 Pro resmen tanıtıldı. Küçük bir çentiğe ve güçlü bir işlemciye sahip olan cihaz, orta seviyenin en dikkat çeken modellerinden biri olabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun alt markası olan Realme, Realme 2’yi tanıttıktan yalnızca bir ay sonra cihazın gelişmiş bir versiyonu olan Realme 2 Pro’yu tanıttı. ‘Pro’ ekini almak için RAM ve işlemci gibi bazı geliştirmeler alan cihaz, orta seviyedeki pek çok rakibinden daha şık bir görünüme sahip.

Realme 2 Pro, 8GB’a varan RAM kapasitesine sahip. Ayrıca cihaz, Qualcomm’un orta seviyedeki en popüler işlemcilerinden biri olan Snapdragon 660’tan güç alıyor. 6.3 inç Full HD+ ekrana sahip olan Realme 2 Pro, Android 8.1 üzerine kurulmuş ve Oppo telefonlardan hatırladığımız ColorOS arayüzüne sahip.

Realme 2 Pro Özellikler

Snapdragon 660 işlemci

4GB, 6GB, 8GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6,3 inç Full HD+ LCD ekran

16MP, f/1.7 diyafram + 2MP çift arka kamera

16MP ön kamera

3500 mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Buz mavisi, okyanus mavisi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan cihazın 4GB RAM’li versiyonu ~1170 TL, 6GB RAM’li versiyonu ~1340 TL, 8GB RAM’li versiyonu ise ~1500 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.