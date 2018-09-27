Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun alt markası olan Realme, Realme 2’yi tanıttıktan yalnızca bir ay sonra cihazın gelişmiş bir versiyonu olan Realme 2 Pro’yu tanıttı. ‘Pro’ ekini almak için RAM ve işlemci gibi bazı geliştirmeler alan cihaz, orta seviyedeki pek çok rakibinden daha şık bir görünüme sahip.
Realme 2 Pro, 8GB’a varan RAM kapasitesine sahip. Ayrıca cihaz, Qualcomm’un orta seviyedeki en popüler işlemcilerinden biri olan Snapdragon 660’tan güç alıyor. 6.3 inç Full HD+ ekrana sahip olan Realme 2 Pro, Android 8.1 üzerine kurulmuş ve Oppo telefonlardan hatırladığımız ColorOS arayüzüne sahip.
Realme 2 Pro Özellikler
- Snapdragon 660 işlemci
- 4GB, 6GB, 8GB RAM / 64GB, 128GB depolama
- 6,3 inç Full HD+ LCD ekran
- 16MP, f/1.7 diyafram + 2MP çift arka kamera
- 16MP ön kamera
- 3500 mAh batarya
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
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Buz mavisi, okyanus mavisi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan cihazın 4GB RAM’li versiyonu ~1170 TL, 6GB RAM’li versiyonu ~1340 TL, 8GB RAM’li versiyonu ise ~1500 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.