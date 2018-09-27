Gerçek Bir Fiyat/Performans Canavarı Olan Realme 2 Pro Duyuruldu

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Realme'nin orta seviyedeki en yeni temsilcisi Realme 2 Pro resmen tanıtıldı. Küçük bir çentiğe ve güçlü bir işlemciye sahip olan cihaz, orta seviyenin en dikkat çeken modellerinden biri olabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun alt markası olan Realme, Realme 2’yi tanıttıktan yalnızca bir ay sonra cihazın gelişmiş bir versiyonu olan Realme 2 Pro’yu tanıttı. ‘Pro’ ekini almak için RAM ve işlemci gibi bazı geliştirmeler alan cihaz, orta seviyedeki pek çok rakibinden daha şık bir görünüme sahip.
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Realme 2 Pro, 8GB’a varan RAM kapasitesine sahip. Ayrıca cihaz, Qualcomm’un orta seviyedeki en popüler işlemcilerinden biri olan Snapdragon 660’tan güç alıyor. 6.3 inç Full HD+ ekrana sahip olan Realme 2 Pro, Android 8.1 üzerine kurulmuş ve Oppo telefonlardan hatırladığımız ColorOS arayüzüne sahip.

Realme 2 Pro Özellikler

  • Snapdragon 660 işlemci
  • 4GB, 6GB, 8GB RAM / 64GB, 128GB depolama
  • 6,3 inç Full HD+ LCD ekran
  • 16MP, f/1.7 diyafram + 2MP çift arka kamera
  • 16MP ön kamera
  • 3500 mAh batarya
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
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Buz mavisi, okyanus mavisi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan cihazın 4GB RAM’li versiyonu ~1170 TL, 6GB RAM’li versiyonu ~1340 TL, 8GB RAM’li versiyonu ise ~1500 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.

Kaynak : http://techpp.com/2018/09/27/realme-2-pro-india-price-specifications/
Etiketler: Realme 2 Pro
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