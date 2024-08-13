realme, yarın gerçekleştireceği bir etkinlikte 320W hızlı şarj teknolojisini duyuracak. Lansmana saatler kala gelen haberler, bu teknolojinin herkesi mest edeceğini ortaya koydu.

Çinli teknoloji şirketi realme, bir süredir yeni bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin açıklamasına göre bu teknoloji, 14 Ağustos'ta (yarın) düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılacak. Gelen son haberler, 320W kapasiteli hızlı şarj teknolojisinin neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, realme'nin yaklaşmakta olan teknolojisiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bu hızlı şarj teknolojisi ile eşleştirilecek batarya, sadece 4 dakika gibi bir sürede tam şarj edilebilecek. Bu bataryanın kapasitesine ilişkin net bir şey söylemeyen kaynağımız, batarya kapasitesinin nispeten küçük olacağını özellikle vurguladı.

Burada önemli bir soru var

realme'nin yeni hızlı şarj teknolojisi, akıllı telefon sektörü için yeni bir soruyu gündeme getirecek gibi duruyor. Bu soru, "Daha küçük batarya ile çok yüksek hızlı şarj mı yoksa daha büyük bataryanın biraz daha uzun süre tam şarj olması mı?" şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun için bir örnek veren Digital Chat Station, 6.500 mAh kapasiteli bir bataryanın 40 dakikada şarj olmasının nasıl hissettireceğini takipçilerine sordu.

realme'nin yeni hızlı şarj teknolojisiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yarın düzenlenecek etkinlik, yeni teknolojiyle ilgili tüm bilinmezlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.