Realme, 48 MP Kameralı Bir Model Üzerinde Çalışıyor

Realme, Realme 3’ün 2019’un ilk çeyreğinde açıklanacağını, 48 megapiksel kameralı bir model üzerinde de çalışmaları olduğunu söyledi.

Realme, piyasaya oldukça hızlı bir giriş yaparak dikkat çeken bir firma olmuştu. Firma uygun fiyatlara gayet yeterli telefonlar piyasaya sürmüştü.

Realme'nin Hindistan CEO’su Madhaw Sheth, Realme 3’ün bu yılın ilk çeyreğinde açıklanacağını söyledi. Sheth herhangi bir özellik belirtmedi ancak yaptığı açıklamada ekrana gömülü kameralara ya da üç kameralı sistemlere değer vermediğini belirtti.

Bir diğer deyişle, iki kameralı bir telefonla karşılaşmamız gayet olası. Cihazdan beklentiler ise daha şık bir tasarım ve gece modu gibi kullanıcıların taleplerini karşılayacak olan yeniliklere yönelik durumda. Telefonun muhtemelen bir normal, bir de Pro versiyonu olacak ve hem orta hem de üst düzey telefon kullanıcılarına hitap edecek.

Firma ayrıca bir adet de 48 megapiksel kameralı cihaz üzerinde çalışıyor. Bu telefonun da 2019 yılında piyasaya çıkacağı onaylandı. Böylelikle Realme de Hisense, Huawei, ve Xiaomi gibi 48 megapiksellik telefonlar sunan firmalar arasında yer alacak. Geçtiğimiz yıl da Realme U1 adlı bir cihaz piyasaya süren firma, o telefonda da 25 megapiksellik bir kamera kullanmıştı. Yeni telefonun da ana Realme serisinden ayrı, fotoğraf odaklı bir cihaz olması bekleniyor.

48 megapiksel kameralar, mobil fotoğrafçılıktaki en yeni atılım olarak dikkat çekiyor. Bu kameralar yalnızca megapiksel sayısının artması anlamına gelmiyor. Sensörlerde yer alan piksel birleştirme teknolojisi sayesinde düşük ışıklı ortamlarda dört piksel birleştirilerek tek ve daha net bir piksel elde ediliyor. Böylece düşük ışıkta da güzel fotoğraflar çekmek mümkün oluyor ancak görüntü kalitesi 12 megapiksele düşüyor.

Bu yıl içinde Hindistan’da büyümesini devam ettirecek olan Redmi, Ortadoğu ve Afrika’ya da açılmayı planlıyor.