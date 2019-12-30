Realme 5i’nin Teknik Özellikleri ve Görselleri Ortaya Çıktı

Realme'nin önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni bütçe dostu telefonu Realme 5i hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yaşanan sızıntı, telefonun render görüntüleri ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeriyor.

Geride bıraktığımız ağustos ayında Realme 5 serisini tanıtan Çinli teknoloji üreticisi Realme, kısa bir süre önce ortaya çıkan sertifikalara göre yeni bir bütçe dostu telefon üzerinde çalışıyordu.

O dönemlerde şirketin hangi telefon üzerinde çalıştığı net bir şekilde anlaşılmamış olsa da yeni sızdırılan render görüntüleri ve özellikler, yakında tanıtılacak olan telefon hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Realme 5i neler sunuyor?

Uygun fiyatlı bir telefon olacağını bildiğimiz Realme 5i, genel hatları itibarıyla Realme 5’ten pek farklı görünmüyor. Sızıntıya göre 6,5 inçlik bir ekrana sahip olacak olan akıllı telefon, orijinal seriden daha düşük özelliklerle geleceği düşünüldüğünde HD+ bir panelle karşımıza çıkabilir. Öte yandan iki farklı bellek yapılandırılmasıyla sunulacak olan akıllı telefon, 3 GB veya 4 GB RAM ve 32 GB veya 64 GB dâhili depolamayla satışa sunulacak.

Kamera konusunda piyasaya ayak uyduracak olan akıllı telefon, iddialara göre 12 MP’lik ana sensörün yanı sıra 8 MP’lik geniş açılı lens ve 2 MP + 2 MP’lik ek sensörleriyle birlikte dörtlü kamera kurulumunu bünyesinde barındıracak. Cihazın ön tarafına geldiğimizdeyse çentik tasarımında 8 MP’lik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor olacak. Ayrıca cihazın sızdırılan render görüntülerine baktığımızda arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcısını da görebiliyoruz.

Yazılım kısmında Android 9 tabanlı ColorOS ile çalışması beklenen Realme 5i, gücünü ise Snapdragon 665 yonga setinden alacak. Günümüzün gelişen batarya dünyasına ayak uydurmayı başarmış olan Çinli şirket, söylenenlere göre Realme 5i modelinde 5.000 mAh gibi büyük bir bataryaya da yer verecek.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere henüz şirket tarafından Realme 5i hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu noktada belirtilen bu bilgilerin yalnızca iddiadan ibaret olduğunu ve telefonun farklı teknik özelliklerle karşımıza çıkabileceğini hatırlatmakta fayda var.