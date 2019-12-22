Realme’nin Bütçe Dostu Yeni Modeli Realme 5i Sertifika Aldı

Realme’nin bir süredir bütçe dostu bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu telefonun detayları belli değildi. Realme’nin yeni akıllı telefonu Realme 5i, Singapur Bilişim Gelişim Otoritesi tarafından sertifika aldı.

Giriş seviyesi ve orta segment akıllı telefonları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çinli şirket Realme, bir süredir bütçe dostu bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyordu. Daha önce Tayland gibi ülkelerde de listelenmiş olan Realme 5i isimli akıllı telefon modeli, Singapur merkezli telekomünikasyon düzenleyicisi Infocomm Media Development Authority’nin (IMDA) internet sitesinde sertifikalandı.

Daha önce de RMX2030 model numarası ile birkaç otorite tarafından listelenmiş olan Realme 5i, aynı model numarasıyla bu sefer Singapur merkezli IMDA tarafından listelendi. Akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey paylaşılmadı ancak telefonun Realme 5, 5s ve 5 Pro modellerine benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Realme 5i’nin MediaTek Helio P65 yonga setiyle gelmesi bekleniyor

Kesin bilgiler olmasa da Realme 5i’nin teknik detayları hakkında bazı tahminler bulunuyor. Raporlara göre Realme 5i, sekiz çekirdekli MediaTek Helio P65 yonga setinden gücünü alacak ve bu yonga setine destek olarak cihazda 3 GB’lık bir RAM bulunacak. 6,5 inç (720 x 1600 piksel) IPS LCD bir ekrana sahip olan akıllı telefonun ekranında bir adet damla çentik bulunacak. Ekrandaki damla çentiğin içerisindeki kameranın 13 megapiksel olması bekleniyor.

Cihazın arkasında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu dörtlü kamera kurulumundaki ana sensörün 48 megapiksel olması bekleniyor. Bu kameraya ek olarak sırasıyla 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üç adet daha kamera bulunuyor ancak bu sensörlerin özellikleri henüz bilinmiyor. Telefonun en ilgi çekici yanlarından biri ise yüksek kapasiteli bataryası. Raporlara göre Realme 5i, içerisinde 5.000 mAh’lik devasa bir batarya barındırıyor.