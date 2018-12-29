Realme A1'e Dair Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

OPPO'nun alt markası olarak hayatına başlayıp daha sonra ayrılan Realme'nin yeni serisi olacağı tahmin edilen A serisinin ilk telefonu A1'e dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Realme, bu sene Hindistan pazarında güzel bir çıkış yaptı. İlk olarak, Realme 1 ile birlikte OPPO’nun alt markası olarak duyuruldu, daha sonra bağımsız bir marka oldu. Ayrılıktan sonra, Realme 2 ve Realme 2 Pro cihazları duyurdu, ardından da yeni başlatılan U serisinden Realme U1 geldi.

Realme, A serisi (Realme A1) olacağı tahmin edilen yeni cihazlar için de çalışmalara hız verdi. Gelen ilk haberlere göre, Realme A1 etiket fiyatı, Realme 2 ve Realme U1 arasında bir yerde olacak. Yeni çıkan bir haberde telefonun görselleri sızdırıldı. Çıkan görsellere göre telefon neredeyse çerçevesiz ve çentikli olacak. Arka tarafta ise kamera ve parmak izi okuyucu yer alacak.

Çıkan haberde, Realme A1’in 1.8 GHZ’lik sekiz çekirdekle güçlendirileceği, 2 ya da 3 GB RAM’e sahip olacağı ve 32 GB’lık dahili depolamaya sahip olacağı iddia edildi. Arka tarafta biri 13MP diğeri 2MP olmak üzere çift kamera olacak, ön tarafta ise 8MP’lik selfie kamerası yer alacak. Haberde yer alan bir diğer iddia da telefonun Android 8.1 Oreo ile geleceği ve 4200 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacağı yönünde.